Rommerskirchen: Die einzige "Bank" mit 4,8 Prozent

Bisher 22 "Bankstifter" kann die Gemeinde Rommerskirchen nach fast vier Jahren Projektzeit verzeichnen. Das Bankstifter-Projekt wird fortgesetzt. Für 400 oder 250 Euro kann eine "Bank für alle" erworben werden. Von Bernd Rosenbaum

Wolfgang Späth hat es gut. Er braucht nicht weit zu gehen, bis er an "seiner" Bank angelangt ist. Um die schöne Aussicht über eine Pferdeweide mit Blick auf den Gillbach und den Historischen Bahndamm noch besser genießen zu können, wollte er mit seinen Nachbarn schon lange eine Sitzgelegenheit an der Wiese aufstellen. "Wir hatten uns schon überlegt, uns einen dicken Holzstamm aus der Eifel zu besorgen", erinnert sich Späth. Als die Gemeinde dann aber das "Bankstifter"-Projekt startete und Späth davon hörte, machte er spontan mit.

22 Park- und Sitzbänke wurden bereits von Privatleuten, Vereinen oder Freundeskreisen zu den verschiedensten Anlässen gespendet, seitdem die "Bankstifter" 2013 ins Leben gerufen wurden. Neue Sitzgelegenheiten gibt es so unter anderem am Freundschaftspark und am Golfplatz Velderhof. Die Idee dahinter gibt es zum Beispiel in London schon seit Jahrzehnten: Bürger, die eine bleibende Erinnerung an sich selbst oder einen geliebten Menschen in ihrer Heimat schaffen wollen, können eine Sitzbank stiften - und diese auf Wunsch auch mit einer gravierten Messingplatte mit dem Namen des Stifter und dem Datum versehen lassen.

Im Rathaus und auf der Internetseite der Gemeinde gibt es einen entsprechenden Flyer, der gleichzeitig auch als Antragsformular fungiert. Der Spender hat die Auswahl zwischen einem Modell aus Recyclingmaterial für 250 Euro oder einer Drahtgittervariante für 400 Euro. Die Bestellzeit beträgt etwa vier bis sechs Wochen, den Aufstellungsort kann der Stifter - in Absprache mit der Gemeindeverwaltung - selbst bestimmen. Allerdings muss sich das Gelände und die Umgebung natürlich für eine Sitzbank eignen. Die eigentliche Aufstellung übernimmt dann die Gemeinde.

Wolfgang Späth hat sich 2015 für eine Recyclingbank entschieden: "Ich finde die sieht schöner aus als das Drahtgittermodell, und kann auch nicht rosten", sagt der 49-jährige selbstständige Handelsvertreter. Jetzt kann er dort an der Bachstraße in Nettesheim zusammen mit den Nachbarn sitzen und den Kindern, vor allem der eigenen Tochter Lara, beim Reiten zuschauen. 2008 kaufte er den ehemaligen Bauernhof an der Bachstraße und hat dort einen kleinen Reitstall für zwei eigene und drei Pensionspferde eingerichtet. "Die Bank wird aber auch von Spaziergängern und Radfahrern gern als kleine Rastmöglichkeit genutzt", weiß Späth. Vor allem im Sommer kann man dort gut ein Päuschen einlegen und zum Beispiel gut den Sonnenuntergang beobachten.

Tatsächlich ist das Nettesheimer Fleckchen in der warmen Jahreszeit so beliebt, dass Späth mit seiner Lebensgefährtin schon überlegt hat, vielleicht noch eine zweite Bank daneben stellen zu lassen. "Die bisherige Investition hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn schließlich ist das die einzige Bank weit und breit, auf der ich 4,8 Prozent bekomme", scherzt Späth mit Blick auf das Feierabendbierchen, das er sich dort gern ab und zu genehmigt.

Quelle: NGZ