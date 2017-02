Rommerskirchen: Die "jugendlichen" Senioren-Messdiener

Monsignore Franz-Josef Freericks feierte mit Krätzche in St. Peter eine seiner letzten Kölschen Messen in Rommerskirchen, bevor er im Juli in den Ruhestand geht. Ihm zur Seite standen sechs Maxi-Ministranten mit Pappnas. Von Bernd Rosenbaum

Außerhalb der Schulferien ist es unter der Woche schwierig, Mädchen und Jungen zu finden, die als Messdiener zum Beispiel bei Beerdigungen mitwirken können. In der Regel sind die Kinder vormittags in der Schule, und die meisten Begräbnisse finden werktags statt; und dann spätestens bis zum frühen Nachmittag.

Da ein Pfarrer ohne Helfer am Grab aber meist ein wenig feierliches Bild abgibt, ließen sich in der Gemeinde St. Peter vor einigen Jahren ein paar Senioren etwas einfallen. Anlässlich der Beerdigung eines Freundes boten sie sich selbst als Ministranten an. Seitdem sind die sieben Männer, die früher allesamt selbst Messdiener waren, regelmäßig im Einsatz. Allerdings nicht in Talar und Rochett, dem klassischen Messdiener-Gewand, sondern normalerweise im schwarzen Anzug.

Am Donnerstagmorgen jedoch traten Ernst Gruszin, Frank Eichinger, Hubertus Velder, Adi Deutzmann, Franz-Josef Osterath und Gerd Fuchs deutlich farbenfroher in Erscheinung. Auf ihren Kollegen Udo Kazmierski verzichtend, der zu dieser Zeit in der evangelischen Kirche kölsche Lieder spielte, zogen sie feierlich in die Kirche St. Peter ein, gewandet in rautenbemusterten Kostümen, und jeder mit einer Pappnas im Gesicht.

Der Anlass: Monsignore Franz-Josef Freericks zelebrierte eine seiner letzten Kölschen Messen in Rommerskirchen. Denn der Pastor geht im Juli in den Ruhestand. Am Donnerstag folgte er den "jugendlichen Senioren-Messdienern" (Freericks) mit einem Krätzche auf dem Kopf unter den Orgelklängen von "Mer losse d'r Dom en Kölle" zum Altar und begrüßte die größtenteils ebenfalls bunt kostümierte Gemeinde mit einem herzlichen "Morje zosamme!".

Die Lesung trug Lektorin Maria Berghoff auf Kölsch vor, und auch die Predigt hielt Pfarrer Freericks im rheinischen Dialekt. Sogar in Reimform erinnerte er an das Thronfest des Apostels Petrus, das die katholische Kirche am 22. Februar feierte. Als "Fels, op däm ich minge Kirch jründe will", habe Jesus selbst Petrus auserkoren. Jeder solle ein Stein in dieser Kirche sein: "Vun uns, ov Mann ov Frau, ja jedeneen - weed jebruch en uns Kirch als Steen."

In Reimform wurde auch das Vater unser "op Kölsch" gebetet. Während der Kommunion spielte die Orgel dann den Bläck-Fööss-Herzenswärmer "Du... (bess die Stadt)", und plötzlich summten immer mehr Besucher leise mit. Als der Organist schließlich Willi Ostermanns "Heimweh nach Köln" anstimmte, sang die ganze Gemeinde spätestens beim Refrain lauthals "ich mööch zo Foß no Kölle gon".

"Wenn ich mir das hier so ansehe, dann mache ich mir keine Sorgen über die Zukunft in Rommerskirchen", sagte Freericks, während er in die große Runde der Gemeindemitglieder blickte. Und auch was die Kölsche Messe angeht, machte der Pastor seinen Schäfchen Hoffnung. Er gehe davon aus, dass der neue leitende Pfarrer Meik Schirpenbach diese Tradition gern übernehmen wird: "Dä leck' sich bestemp ald alle Fingere donoh", zeigte sich Freericks überzeugt.

Quelle: NGZ