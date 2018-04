später lesen Beute aus der ganzen Region Polizei sucht Eigentümer von Diebesgut FOTO: Polizei Neuss 2018-04-13T10:45+0200 2018-04-13T13:46+0200

Die Polizei in Neuss sucht die Eigentümer von Diebesgut. Mitte Februar hatten die Beamten zwei Einbrecher in Rommerskirchen festgenommen. In ihrer Wohnung in Düsseldorf fanden die Ermittler große Mengen Diebesgut.

