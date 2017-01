Elisa Becker aus Ramrath stellt Mode vor und hat mittlerweile eine riesige Fangemeinde. Firmen schicken ihr kostenlos Muster. Von Bernd Rosenbaum

Ihr Zimmer im elterlichen Haus sieht aus wie das vieler weiblicher, modebewusster Teenager - obwohl Elisa Becker mit ihren 20 Jahren streng genommen kein Teenager mehr ist: In ihrem Wohn- und Schlafzimmer gibt es ein Bett, eine Schminkkommode und einen langen Kleiderständer mit vielen Klamotten. Alles nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist, dass über 160.000 Menschen weltweit dieses Zimmer bestens kennen, ohne je dagewesen zu sein oder auch nur zu wissen, dass es sich in Ramrath befindet. Denn Elisas Raum ist gleichzeitig ihr Arbeitszimmer, und ihr Handy ihr wichtigstes Arbeitsgerät. Elisa Becker ist ein Instagram-Star. Mehrmals am Tag postet sie Fotos von sich im Internet in den verschiedensten Outfits, gibt Schminktipps oder stellt neue modische Accessoires vor. Und davon kann sie inzwischen sogar ganz gut leben.

Schuhe, Handtaschen, Uhren - alles kostenlos

Angefangen hat es vor etwas über einem Jahr. Im Dezember 2015 begann Elisa, die ersten Bilder hochzuladen. Bei Instagram legte sie sich den Benutzernamen "cinderelly" zu, in Anlehnung an ihren Spitznamen Elli. Und da dieser Name offenbar so beliebt ist, musste sie gleich drei Unterstriche hinten dran hängen, denn die anderen Versionen mit einem oder zwei Unterstrichen waren schon vergeben. Und schon das erste Bild schauten sich gleich mehrere hundert Leute an.

FOTO: Ati

Irgendwann hatte "cinderelly___" so viele Follower, dass sich die Modefirmen für sie zu interessieren begannen. Sie schickten ihr kostenlos Muster wie Schuhe, Handtaschen, Armbanduhren und Kleidung. Was ihr gefiel, stellte sie auf ihrem Blog vor. Bald kam der Postbote regelmäßig, inzwischen gehört er schon fast zur Familie. Unterdessen schoss die Zahl der Follower in die Höhe: Nach drei Monaten waren es 10.000, im Juli 2016 schon 50.000 und im Oktober 100.000. Elli wurde quasi über Nacht zum Star bei Instagram und Snapchat.

"Ich bekomme täglich 50 Anfragen"

Doch wer braucht schon 50 Paar Schuhe, 30 Handtaschen und 20 Armbanduhren? Oder anders formuliert: Welcher Supermarkt nimmt Schuhe statt Bargeld an und welches Autohaus lässt sich auf einen Tausch Armbanduhren gegen fahrbaren Untersatz ein? Also schließt Elisa mittlerweile Verträge mit den Herstellern und bekommt Geld dafür, dass sie deren Produkte vorstellt. "Ich zeige aber nur das, was mir gefällt und was zu mir passt", sagt sie. Denn Authentizität ist ihr wichtigstes Kapital.

Ihre Follower nähmen ihr übel, wenn sie sich verstellen würde, außerdem suchen sie den direkten Kontakt zu ihr. Und den pflegt Elli auch: "Ich bekomme täglich bestimmt 50 Anfragen und versuche, alle ernst gemeinten Fragen zu beantworten." Also läuft sie den ganzen Tag mit dem Mobiltelefon herum. Ihre Familie - die Eltern Sabine und Michael sowie die beiden älteren Schwestern Kirsten und Carolin - hilft ihr dabei, nicht abzuheben. Und die Tatsache, dass sie sich selber managt und ihre Buchführung alleine erledigt. Im März beginnt Elisa ein Studium für Marketing und Digitale Medien in Düsseldorf - berufsbegleitend, denn ihren Instagram-Job will sie fortführen.

