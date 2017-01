Rommerskirchen: Erneute Überflutung im Bahnhof-Tunnel

Arbeiter stellten Ablaufschacht mit Aufzug-Bauteilen zu: Feuerwehr musste mehrmals abpumpen. Von Carina Wernig

Die Regenfälle der vergangenen Stunden haben zu einer erneuten Überflutung der Unterführung am Rommerskirchener Bahnhof geführt. Der unglaubliche Grund: Bauarbeiter haben den Ablaufschacht mit Bauteilen für den neuen Aufzug zugestellt, so dass das Wasser nicht abfließen konnte.

"Ich bin richtig wütend, diese Schlamperei ist nicht hinzunehmen", erklärte Bürgermeister Martin Mertens gestern Abend: "Einen solchen Dilettantismus habe ich noch nie gesehen", schimpfte der Verwaltungschef angesichts des erneut überschwemmten Gehwegs zu den Bahngleisen, der gestern zahlreichen Passanten nasse Füße bescherte. Mertens befindet sich bereits mit dem Bahnhofsmanagement der Deutschen Bahn in Kontakt, die für die Arbeiten auf ihrem Bahnhofsgelände zuständig ist: "Leider darf die Gemeinde hier baulich nicht tätig werden, derartige Probleme würden unter unserer Bauleitung nicht auftreten." Auf Drängen der Gemeinde soll das veraltete Drainage-System ausgetauscht werden. "Damit sollten solche Überflutungen der Vergangenheit angehören", hofft Mertens. Der Bürgermeister bedankte sich bei der Freiwilligen Feuerwehr, die gestern mehrfach die Unterführung durch Abpumpen des Wassers "trocken legte", und kündigte an, diese Einsätze der Feuerwehr nun der Deutschen Bahn in Rechnung zu stellen.

Quelle: NGZ