Rommerskirchen: FDP fordert mehr Polizeipräsenz

Geänderte "Sicherheitenlage" und steigende Alltagskriminalität machen in den Augen der Liberalen eine Verstärkung des Bezirksdienstes notwendig. Die Kreispolizeibehörde sieht jedoch "keine Auffälligkeiten" bei Überstundenzahlen. Von Bernd Rosenbaum

Bei vielen Menschen wächst derzeit ein Gefühl der Unsicherheit. Immer wieder hört und liest man von Wohnungseinbrüchen (siehe Meldung links) und ist fest davon überzeugt, dass die Fallzahlen steigen.

Diesem Gefühl will die FDP-Ratsfraktion nun Rechnung tragen. In der Sitzung des Gemeinderates am 4. Mai ab 18 Uhr will sie deshalb beantragen, "die Möglichkeit zu schaffen, einen weiteren Polizeibeamten nach Rommerskirchen zu holen", wie Fraktionschef Stephan Kunz jetzt ankündigte. In Rommerskirchen gibt es mit Polizeihauptkommissar Ralf Hoffmann einen Bezirksdienstbeamten, der für das gesamte Gemeindegebiet zuständig ist. "Das ist nach unserer festen Überzeugung nicht ausreichend", findet Kunz und fügt hinzu: "Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass die Polizei optimal erreichbar ist."

Nach einer Erhebung der Polizeigewerkschaft hätten Polizeibeamte in Nordrhein-Westfalen bis zum Jahresende 2016 rund fünf Millionen Überstunden geleistet, argumentiert Kunz, was allein im vergangenen Jahr eine Steigerung von 50 Prozent bedeute. Als Ursachen dafür will Kunz nicht nur "geänderte Sicherheitenlagen" ausgemacht haben, sondern auch eine steigende Alltagskriminalität, zu denen er insbesondere Wohnungseinbrüche zählt.

Allerdings lassen sich die landesweiten Zahlen offenbar nicht ohne weiteres auf den Rhein-Kreis Neuss herunterrechnen, oder gar auf Rommerskirchen. "Wir müssen zwar mit dem Personal leben, dass uns vom Land zugewiesen wird", sagt die Sprecherin der Kreispolizeibehörde, Diane Drawe, auf Anfrage. Aber zahlenmäßig sieht sie "keine Auffälligkeiten im Rhein-Kreis Neuss". Und auch nicht in Rommerskirchen: "Die Fallzahlen waren dort in den letzten Jahren stabil und bewegten sich zwischen 580 und 740 pro Jahr", so Drawe. Auch die Zahl der Wohnungseinbrüche sei nicht gestiegen und lag 2014 und 2015 bei jeweils 65. Die Statistik für 2016 werde erst im kommenden Monat bekannt gegeben. Selbst die Menge der von den Kreisbeamten geleisteten Überstunden sei mit 10.000 und 14.000 stabil und nicht außergewöhnlich hoch.

Zwar würde sich "Dorfsheriff" und Einzelkämpfer Ralf Hoffmann einen zweiten Mann an seiner Seite wünschen. "Über mangelnde Arbeit kann ich mich nicht beklagen", sagt er. Doch in den knapp neun Jahren, in denen er jetzt in Rommerskirchen tätig sei, habe die Belastung nicht nennenswert zugenommen.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (CDU) hätte offenbar auch nichts gegen eine personelle Aufstockung der Polizei im Kreis. Statistisch gesehen kommen auf 1000 Bürger 1,44 Polizisten. "So arg viele sind das nicht - mehr Kräfte könnten wir schon gebrauchen", so Petrauschke. Mehr Kräfte will der Landrat aber trotzdem nicht einfordern: "Meiner Meinung nach müsste die Polizei entlastet werden. Etwa von bürokratischen Aufgaben oder Dingen, die andere übernehmen könnten - dazu zähle ich zum Beispiel Radarkontrollen."

Quelle: NGZ