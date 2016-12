Rommerskirchen: Geballte Frauenpower im Kulturcafé

Im Kabarettprogramm für 2017 haben die Ladys das Sagen. Nur ein Heinz-Erhardt-Imitator bestreitet Sonderprogramm. Von Bernd Rosenbaum

Im Kulturcafé im evangelischen Gemeindezentrum übernehmen im nächsten Jahr die Frauen das Ruder. Fünf Kabarettistinnen und ein Heinz-Erhardt-Imitator bilden das von Organisator Walter Grubert zusammengestellte neue Programm. Mit Martina Ottmann, Eva Eiselt und Inka Meyer werden dabei alle drei Teilnehmerinnen der ersten "Roki Ladys Night" eigene Soloprogramme vorstellen, die im Juli schon einmal im Rahmen des Jubiläumsprogramms in Eckum auf der Bühne standen. Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet einheitlich 15 Euro.

Den Auftakt macht Martina Ottmann, die am 17. März kommt. Die Gewinnerin des Amici-Artium-Kabarettpreises wird ihr Programm "Alles Ottmann - oder wie?" präsentieren. Grubert, der Ottmann selbst auch als Agent vertritt, kündigt an: "Sie hat ein respektloses Mundwerk und nimmt sich kabarettistisch alles vor, was keine Schonung verdient - ob Mann, Frau, Privates oder Politik. Die Themen liegen quasi auf der Straße und werden von ihr seziert, belacht, ins Absurde erhöht und liebevoll betrachtet."

FOTO: Felix Groteloh

FOTO: Felix Groteloh

Die Schweizer Kabarettistin Lisa Catena hingegen kommt am Freitag, 5. Mai, erstmals nach Rommerskirchen. Sie lotet in ihrem Programm "Grenzwertig" die Frage aus, wo Satire aufhört und wo Politik anfängt. Und was bedeutet es für den Berufsstand des Satirikers, wenn mittlerweile - in ihren Augen - die meisten Länder von Komikern und Clowns regiert werden? Für das deutsche Publikum besonders interessant: Catena liefert als Ausländerin einen unverstellten, unvoreingenommenen Blick auf deutsche Themen.

Als einziger Mann darf im Sonderprogramm Andreas Neumann am Freitag, 9. Juni, auf die Bühne im Eckumer Gemeindezentrum. Er lässt den beliebten, aber längst verstorbenen Komiker Heinz Erhardt zusammen mit vielen seiner zeitgenössischen Freunde wie Theo Lingen, Heinz Rühmann und Inge Meysel auferstehen.

FOTO: Kaiser Wolfgang

FOTO: Kaiser Wolfgang

"Vielleicht wird alles viel leichter" lautet der hoffnungsvolle Titel des aktuellen Programms von Eva Eiselt, das am Freitag, 7. Juli, über die Bühne geht. Die Kölnerin präsentiert einen Mix aus Kabarett, Theater, Parodie und einer Prise positiven Wahnsinns. Zwischen deutscher Eiche und Selfie-Stange, zwischen Saunaaufguss und Grillfesten ist kein Thema vor ihr und ihren Alter Egos sicher.

Überraschen lassen müssen sich die Besucher bei Anny Hartmanns Auftritt am Freitag, 29. September. Ihr neues Programm "LoLOBBY is perfect" ist so neu, dass sie es erst noch schreiben muss. Doch die Gewinnerin des Jurypreises der Sankt Ingberter Pfanne und des fränkischen Kabarettpreises verspricht wieder einen hochpolitischen Rundumschlag.

FOTO: Birgit Hart

FOTO: Birgit Hart

Den Jahresabschluss macht dann Inka Meyer am Freitag, 17. November, mit "Der Teufel trägt Parka", wo sie den akuten Mode- und Kosmetikwahnsinn der Schönheitsindustrie aufs Korn nimmt.

Quelle: NGZ