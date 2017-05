Vorfälle in Rommerskirchener Kita: Gemeinde schaltet Anwälte ein - drei Mitarbeiter freigestellt

Eltern wurden gemeinsam informiert

Wer Neben der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Gemeinde sind die Jugendämter von Kreis und Land in die Untersuchungen rund um die Rommerskirchener Kita eingeschaltet, ebenso die Ambulanz für Kinderschutz.

Die Eltern mit Kindern in der Einrichtung waren am 11. April in der Kita selbst über die Entwicklung und den Sachstand informiert worden - ohne die Beschuldigten.