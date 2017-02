Rommerskirchen: Gemeinde treibt die Inklusion voran

Die Integrationsbeauftragte Maria Theresia Kamp hat für Rommerskirchen ein Konzept zur besseren Teilhabe von Menschen mit Behinderung erarbeitet. Bevor es vom Rat verabschiedet wird, können sich die Bürger dazu äußern. Von Stefan Schneider

Eine Reihe von wirkungsvollen Ansätzen gibt es bereits. Um Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am Leben in Rommerskirchen zu erleichtern, haben sich diverse Unternehmen bzw. Geschäfte um barrierefreien Zugang zu ihren Räumlichkeiten gekümmert. In den Kindertagesstätten "Abenteuerland" in Anstel, "Gilbach-Wichtel" und "Sonnenhaus" in Rommerskirchen wurden die Voraussetzungen für Therapiemöglichkeiten von Jungen und Mädchen mit Handicap geschaffen. Der neu gestaltete Bahnhof ist besser zugänglich geworden. Und doch gibt es in Sachen Inklusion noch viel zu tun. Maria Theresia Kamp, die Beauftragte der Gemeinde für dieses Thema, hat jetzt ein fast 13 Seiten umfassendes Konzept mit Vorschlägen vorgelegt, wie die von den Vereinten Nationen (UN) geforderte volle Verwirklichung der Menschenrechte für Menschen mit Behinderung Schritt für Schritt umgesetzt werden könnte.

Kamps Ideen orientieren sich an Handlungsfeldern, in denen alle Bereiche des Lebens enthalten sind: Bildung und Erziehung, Arbeit und Wirtschaftsförderung, Bauen und Wohnen, Freizeit, Kultur und Sport, Verkehr, Gesundheit und Alter. Jedem dieser Handlungsfelder hat sie ein Leitbild vorangestellt. Zwei Beispiele: "Die Gemeinde Rommerskirchen setzt sich im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Schulträger und Träger der kommunalen Kindertageseinrichtungen dafür ein, dass die baulichen und strukturellen Maßnahmen in den Bildungseinrichtungen geschaffen werden, inklusive Bildung im Elementar- und Primarbereich zu ermöglichen." Oder: "Die Gemeinde Rommerskirchen setzt sich dafür ein, dass für Menschen mit Behinderungen Informationen über Hilfeleistungen ohne großen Suchaufwand verfügbar sind."

In enger Abstimmung mit den Fachbereichen im Rathaus schlägt Kamp kurz- und mittelfristige Maßnahmen vor - etwa mindestens ein Parkplatz an öffentlichen Einrichtungen für behinderte Menschen (kurzfristig), Entwicklung von Projekten mit neuen Wohnformen wie barrierefreie Mehrgenerationenhäuser (mittelfristig) und Werben bei Unternehmen, Arbeitsplätze für behinderte Menschen zur Verfügung zu stellen (mittelfristig).

Nachdem zu diesen und anderen Ideen Institutionen wie das Netzwerk 55+, der VdK und die Initiative "Gemeinsam leben und lernen" gehört worden sind, sollen die Bürger sich äußern können, betont Bürgermeister Martin Mertens, "voraussichtlich im Mai über einen Zeitraum von vier Wochen". Zum Schluss hat die Politik das Wort. Mertens hofft, dass der Gemeinderat das Inklusionskonzept noch vor der Sommerpause, wahrscheinlich im Juli, verabschiedet.

Dass es Inklusion nicht zum Nulltarif gibt, ist dem Bürgermeister klar: "Wir müssen ganz sicher Geld locker machen." Zum Beispiel für vier barrierefreie Ampeln an zentralen Stellen in der Gemeinde. Für dieses Haushaltsjahr sind für Inklusion 50.000 Euro in den Rommerskirchener Etat eingestellt worden.

