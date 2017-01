Rommerskirchen: Gillbachbühne begeistert ihr Publikum

"Der süßeste Wahnsinn" - ein weiteres Mal bringt die Gillbachbühne Evinghoven eine temporeiche Komödie auf die Bühne der Turnhalle. Tolle Darsteller und das lustige Theaterstück überzeugen die Zuschauer. Von Franziska Gräfe

Sie wirft Hotelpagen aus dem fünften Stock, besteht auf einer Kanne voll Martini in Reichweite und liefert sich im Dior-Kleid Ringkämpfe mit ihrer Erzrivalin: Auf diese Frau ist man gespannt. Sie heißt Liza Monelli und steht im Mittelpunkt des Stücks "Der süßeste Wahnsinn", das die Laienschauspieler der Gillbachbühne Evinghoven am Wochenende drei Mal auf die Bühne brachten. Mit großem Erfolg: Alle Abende in der Turnhalle des Dorfes waren ausverkauft, das vermeldet Regisseur Helmut Schmitz auch für zwei folgende Aufführungen.

Wer sich eine der begehrten Karten sichern konnte, kommt in den Genuss eines spritzigen, witzigen und professionell anmutenden Theatervergnügens, das den Vergleich mit den Boulevard-Bühnen der großen Städte nicht scheuen muss. Wortwitz, skurrile Charaktere, Verwechslungen und Tempo, all das bietet die vom US-Amerikaner Michael McKeever verfasste Farce in zwei Akten, die Helmut Schmitz und seine Regieassistentin Verena Engels noch etwas bearbeitet haben. "Das Stück in die 70er verlegt und weniger blutig gestaltet", fasst Engels die Adaption zusammen.

Schauplatz ist das Palm Beach Hotel in Florida, wo sich die beiden Show-Diven Liza Monelli (burschikos und stets genervt: Gabi Schmitz) und Goldie Shawn (wunderbar überdreht: Ingrid Schmitz) zu einer Benefiz-Gala zu Ehren der US Navy angesagt haben. Beide verabscheuen einander, beziehen aber - nichts voneinander ahnend - die Präsidentensuite des Hotels. Der Clash der Titanen ist vorprogrammiert, Hotelmanager Dunlop (stets um Fassung bemüht: Hansi Engels) muss alle Register ziehen, um eine Begegnung der verfeindeten Diven - dass der Zickenkrieg nur ein PR-Gag ist, wird man später erst erfahren - zu vermeiden. Es helfen dabei die Assistenten der Stars, der gottergebene Pippet (Jochen Steinbis) und die altjüngferliche Murphy (Tanja Stephan). Zusätzlich gilt es, Klatschreporterin Dora del Rio (Christina Buchau) fernzuhalten.

Vom Balkon springende Soldaten und ein fliegender Hund, Militärmanöver in der Lobby, Feuer am Pool und die nervtötende Charity-Lady Mrs. Osgood (Christa Korschefsky) machen das Chaos komplett, während die Hotelpagen Francis (Herbert Schroers) und Otis (Bernd Bausen) mit Slapstick für zusätzliche Lacher sorgen.

Spaß und Amüsement, dafür steht die Gillbachbühne seit 31 Jahren. "Wir sind keine Weltverbesserer, wir spielen Komödien", konstatiert Helmut Schmitz, der ebenso lange schon Spielleiter ist. Das komödiantische Metier beherrschen sie vorzüglich, die Darsteller, fast ausnahmslos Evinghovener, etliche seit Jahrzehnten dabei. Stimmig wird alles durch den familiären Charakter und liebevolle Details. So darf auch der Familienhund mit im Publikum sitzen. "Don" stimmte in jeden Applaus mit lautem Gebell mit ein.

Quelle: NGZ