Rommerskirchen: Hauseinbrecher erbeuten in Eckum Geld und Schmuck

In ein freistehendes Wohnhaus am Eichenweg brachen Unbekannte am Samstag zwischen 13.30 und 19.30 Uhr ein, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelten. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Täter bei ihrer Suche in Schränken und Schubladen Geld und Schmuck. Als die Eigentümer den Einbruch am Abend bemerkten, verständigten sie über den Notruf die Polizei. Diese sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Zeugenhinweise nimmt das zentrale Kriminalkommissariat 14 in Neuss unter 02131 3000 entgegen.