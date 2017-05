später lesen Rommerskirchen Hoeninger Sebastianer feiern ihr Bruderschaftsfest 2017-05-02T18:57+0200 2017-05-03T00:00+0200

Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Hoeningen feiert an Pfingsten gemeinsam mit dem Regiment aus Widdeshoven-Hoeningen sowie den Schützenzügen aus Ramrath-Villau ihr Bruderschaftsfest. Los geht es am Pfingstsonntag, 4. Juni, um 20 Uhr mit einem großen Ball in der Widdeshovener Schützenhalle. Der Höhepunkt des Festes ist dann am Pfingstmontag das Hochamt, das ab 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Stephanus in Hoeningen gefeiert wird. In der Messe werden auch der neue Bruderschaftsprinz und der neue Bruderschaftskönig, die beide an Christi Himmelfahrt, 25. Mai, ausgeschossen werden, mit Übergabe der Königsinsignien vom noch amtierenden König Franz-Josef Breuer und vom ebenfalls bis dahin amtierenden Bruderschaftsprinzen Hendrik Jung ausgestattet.