Rommerskirchen: Jugendlicher mit Softair-Waffe löst größeren Polizeieinsatz aus

Für Aufregung sorgte am Mittwochabend eine Alarmierung, die gegen 17.45 Uhr bei der Kreisleitstelle einging: Ein Anwohner hatte die Polizei angerufen, weil er auf einem Grundstück in der Gartenstraße eine Person mit einer Schusswaffe gesichtet hatte.

Sofort schickte die Leitstelle, die zunächst einmal von einer konkreten Bedrohungslage ausgehen musste, vier Streifenwagen in das Butzheimer Wohngebiet. Dort trafen die Beamten einen 15 Jahre alten Jungen mit einer Softair-Waffe an. Dabei handelt es sich um eine spezielle Druckluft-Spielzeugwaffe, die zum Beispiel beim taktischen Geländespiel "Airsoft" eingesetzt wird. Die Polizei beschlagnahmte zunächst die Waffe und nahm den Jugendlichen - einen Flüchtling aus der Unterkunft in der Gartenstraße - ins Gebet.

Da bis gestern nach Auskunft der Polizei noch nicht klar war, um was für ein Waffenmodell genau es sich handelte, konnte ihre Pressestelle auch noch nicht sagen, ob in diesem Fall eine Ordnungswidrigkeit vorliegt oder nicht. Ausschlaggebend dafür ist die Frage, ob es sich um eine "Anscheinswaffe" handelt. Viele Spielzeug- oder Softairwaffen sehen echten Schusswaffen zum Verwechseln ähnlich. Dann zählen sie zwar zur Kategorie der "nicht erlaubnispflichtigen Waffen"; unter der Voraussetzung, dass sie ihre Projektile mit nicht mehr als 7,5 Joule Energie verschießen. Trotzdem fallen sie als "Anscheinswaffen" unter besondere Bestimmungen des deutschen Waffenrechts. Diese dürfen nicht in der Öffentlichkeit geführt werden und müssen in einem geschlossenen Behältnis transportiert werden.

Nach Auskunft von Polizeisprecherin Diane Drawe handelte es sich bei dem am Mittwochabend beschlagnahmten Modell um eine "nicht erlaubnispflichtige Waffe". Ob sie jedoch als Anscheinswaffe anzusehen ist, werde noch geprüft. Softair-Waffen mit einer Beschleunigungsenergie von unter 0,5 Joule dürfen auch an Jugendliche ab 14 Jahren verkauft werden, alle anderen sind erst ab 18 Jahren erhältlich.

(bero)