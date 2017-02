Rommerskirchen: Kultursommer im Zeichen des Klatschmohns

Das Thema für den Kultursommer in Reiters Scheune vom 9. bis 18. Juni steht fest: Klatschmohn. Von Anneli Goebels

Wenn eine Blume nach Sommer aussieht, dann ist es sicher der knallrote Klatschmohn. In diesem Jahr ist er darüber hinaus noch Blume des Jahres. Und so ist es gar nicht so weit hergeholt, dass das Thema des Evinghovener Kultursommers 2017 "Klatschmohn" heißt. Vom 9. bis 18. Juni ist er geplant. Martha Reiter, die das Event 20 Jahre auf ihrem Hof organisiert hatte, ist zwar nach wie vor dabei, die Hauptorganisation jedoch hat die 80 Jahre alte Architektin nun in andere Hände gelegt. Robert Jordan und Hilla Baecker kümmern sich fortan um Evinghovens kulturelles Highlight.

"Wir suchen Fotografen, Maler, Bildhauer, Videofilmer, Tätowierer, die das Thema anspricht und die sich am Kultursommer beteiligen wollen", sagt Kurator Robert Jordan. Dabei könne die Farbe Rot in allen ihren Bedeutungen eine zentrale Rolle spielen, erklärt er weiter. Glück, Lebensfreude, Energie, Liebe, Sexualität, Erotik, Kraft, Fruchtbarkeit, Leidenschaft, Feuer - alles Begriffe, die mit der auffälligsten aller Farben in Verbindung gebracht werden können. Der Fantasie der Künstler seien dabei keine Grenzen gesetzt. "Wir hoffen, dass unser Thema viele anspricht und dass wir ein breites Spektrum anbieten können", sagt Jordan, der das weitläufige Reiter'sche Gelände als genialen Ort ansieht, um ganz unterschiedliche Kulturschaffende dort wirken zu lassen.

Geboten werden den Teilnehmern Ausstellungsflächen und Aktionsräume, wie Gewölbekeller, Dachboden, Scheune, Innenhof und Baumgarten. Die Organisatoren kümmern sich um das Marketing, heißt: sie erstellen und verteilen Flyer und Plakate, bedienen die sozialen Netzwerke und sind verantwortlich für das Rahmenprogramm. Das soll eine Vernissage, Konzerte, Lesungen, Performances und Führungen beinhalten. Wer beim ersten Evinghovener Kultursommer unter neuem Organisationsteam dabei sein möchte, muss einmalig 20 Euro zahlen sowie zehn Prozent seiner Verkaufserlöse. "Das Geld benötigen wir für die Begleitkosten sowie das Getränke-Catering bei der Vernissage", erklärt Jordan. Der Korschenbroicher war im vergangenen Sommer zum ersten Mal beim Kultursommer zu Gast. Martha Reiter hatte sich da längst entschlossen, mit der Veranstaltung aufzuhören, weil es ihr nach dem Tode ihres Mannes (2012), mit dem sie den Kultursommer gemeinsam organisiert hatte, zu viel geworden war. Weil sich im vergangenen Jahr so viele Künstler angemeldet hatten, hatte der "Sommer 2016" sogar drei Wochen gedauert.

Robert Jordan hatte vor über sechs Jahren in seiner Heimatstadt Korschenbroich den Kreis "Künstler aus Korschenbroich" gegründet. Auch dort organisiert er regelmäßig Ausstellungen.

Quelle: NGZ