Rommerskirchen: Kultursommer wird 2017 fortgesetzt

Es sah schon nach einem Ende der Reihe aus. Doch nun ist klar: Der Kultursommer geht weiter. Robert Jordan übernimmt die Organisation. Von Anneli Goebels

Martha Reiter ist erleichtert und überzeugt: "Es wird schon in meinem Sinn weiter gehen. Auch wenn ein neuer Organisator natürlich auch neue Ideen hat", sagt sie. Die Rede ist vom "Kultursommer in Reiters Scheune", der von Robert Jordan fortgeführt wird. Bei ihm werden ab kommenden Sommer die organisatorischen Fäden für die zweiwöchige Veranstaltung zusammenlaufen.

20 Jahre hatte Martha Reiter den "Sommer" organisiert und dafür die 300 bis 400 Quadratmeter große Scheune, den 2000 Quadratmeter großen Garten, den Innenhof ihres Anwesens sowie bei Bedarf Gewölbekeller und einen 100 Quadratmeter großen Dachraum für Kunstausstellungen, Theateraufführungen und Konzerte zur Verfügung gestellt. Und nicht nur das: Die heute 80 Jahre alte Evinghovenerin hat sich gemeinsam mit ihrem Mann Heinz um alles gekümmert. Da ging es nicht nur darum, die Künstler einzuladen, sondern auch darum, alles entsprechend herzurichten und für die einzelnen Veranstaltungen zu werben. 2012 starb Heinz Reiter. Das war für die Architektin eine einschneidende Zäsur, auch was den Kultursommer anging. "Ich stelle die Räume weiterhin zur Verfügung, aber ich organisiere das nicht mehr", hatte die 80-Jährige im Sommer gesagt - auch in der Hoffnung, einen Nachfolger zu finden, der sich für das Event interessiert, das im Sommer sogar drei Wochen dauerte, weil so viele Künstler dabei sein wollten.

Den hat sie nun gefunden: Robert Jordan vom Grevenbroicher Stadtmarketing, der 2017 in Ruhestand gehen wird, wird den Kultursommer weiter führen. "Ich war im Sommer zum ersten Mal dort, um mir das anzusehen", sagt der Korschenbroicher. Vorstellungen, was er im kommenden Sommer dort anbieten möchte, hat er zwar, doch wird er erst im Februar mit Martha Reiter weitere Gespräche führen. "Ich könnte mir vorstellen, die Veranstaltung unter ein bestimmtes Thema zu stellen", sagt er auf Anfrage unserer Zeitung. Unterstützt wird er von der Fotografin Hilla Baecker.

Mit diesem Engagement betritt Jordan kein Neuland. Schließlich hat der 64-Jährige bereits vor sechs Jahren in seiner Heimatstadt Korschenbroich den Kreis "Künstler aus Korschenbroich" (KiK) gegründet und damit regelmäßig Ausstellungen an "ungewöhnlichen Orten", wie er sagt, veranstaltet. "Sicher wird auch in Evinghoven ein Schwerpunkt auf der bildenden Kunst liegen", so Jordan, der aber dennoch auf die Unterstützung von Martha Reiter setzt, um die Vielfältigkeit des Angebots, die die Besucher gewöhnt sind, weiter fortführen zu können.

Auf die Idee, ihr Anwesen für kulturelle Veranstaltungen zu nutzen, war Reiter gekommen, als sie im Ruhestand anfing zu malen und Mitglied der Galerie-Werkstatt Knechtsteden wurde. Als sie und ihr Mann dann vor 20 Jahren die Scheune an der Widdeshovener Straße renovierten, nahmen die zunächst vagen Pläne konkrete Formen an. Nun gibt es nach 20 Jahren nicht das Aus für die beliebte Veranstaltung, sondern eine Fortsetzung.

Quelle: NGZ