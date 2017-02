Rommerskirchen: Nachhilfe: 20 Prozent sind Grundschüler

Neue Schülerhilfe-Filiale an der Bahnstraße eröffnet. Vor allem Mathematik und Deutsch sind gefragt. Von Bernd Rosenbaum

Früher gab es die Extrastunden zuhause erst ab der weiterführenden Schule. "Das hat sich längst geändert", sagt Frank van Ackern. Der 48-jährige promovierte Chemiker betreibt seit etwas mehr als einem Jahr eine Filiale der Schülerhilfe in Bedburg und hatjetzt eine weitere Zweigstelle in Rommerskirchen an der Bahnstraße eröffnet.

In Bedburg liege der Anteil an Grundschulkindern, die bei ihm Nachhilfe bekämen, aktuell bei 20 Prozent. "Das war auch schon einmal ein Drittel", sagt van Ackern und ist selbst überrascht. Wie sich das in Rommerskirchen entwickeln werde, bleibe abzuwarten.

Doch auch wenn es in der Gemeinde keine weiterführenden Schulen gebe, so rechnet van Ackern nicht nur mit Grundschülern als Kunden. "In der Regel gehen die Kinder dort zur Nachhilfe, wo sie wohnen, und nicht, wo sie zur Schule gehen", begründet van Ackern seine Entscheidung für den Standort Rommerskirchen. Die Räume an der Bahnstraße hat er nach seinen Bedürfnissen umbauen können.

Gefragt sei die außerschulische Unterstützung für die Kinder vor allem in den Fächern Mathematik und Deutsch. Statistisch betrachtet benötigten etwa zehn Prozent aller Schüler im Laufe ihrer Schullaufbahn einmal Nachhilfe.

Van Ackeren übergab Mertens anlässlich der Eröffnung des neuen Standortes drei Lernstipendien zur Weitergabe an die Fördervereine der drei Grundschulen. Damit kann an jeder Schule ein Schüler oder eine Schülerin mit besonderem Förderbedarf für sechs Monate eine kostenlose Förderung in Anspruch nehmen. Mertens: "Ich werde diese Stipendien umgehend an die Adressaten weitergeben und bin mir sicher, dass dort eine gute Auswahl zur Vergabe getroffen wird."

Quelle: NGZ