später lesen Rommerskirchen Narren feiern als Samurai, Hunnen und Eskimo FOTO: Dieter Staniek FOTO: Dieter Staniek 2017-02-26T20:02+0100 2017-02-26T20:32+0100

Drei Generationen, 14 Personen und ein ostasiatisches Karnevalsmotto: In selbgemachten Samurairüstungen, teils auch in Geisha-Gewändern, nahm die Familie Lucas am Rommerskirchener Karnevalsumzug teil. Von Christian Lücke