Rommerskirchen: Personenregister geht komplett online

In jahrelanger Fleißarbeit hat der Geschichtskreis die drei Geburts-, Heirats- und Sterberegister des heutigen Gemeindegebietes aus der Zeit von 1798 bis etwa 1936 digitalisiert und transkribiert. Von Bernd Rosenbaum

Vor ungeübten Augen verschwimmt die Schrift schon nach wenigen Sekunden. Doch nicht so bei Detlef Bolz. Der Rentner verbringt viele Stunden vor seinem Computermonitor und entziffert die schnörkeligen Buchstaben auf den digitalisierten Dokumenten, die ihm Klaus Erdmann auf einem Speicherstick bringt. Zusammen mit weiteren ehrenamtlichen Helfern vom Rommerskirchener Geschichtskreis hat er sich einer umfangreichen Aufgabe verschrieben, die nun kurz vor ihrer Vollendung steht: der Übertragung der Personenregister aus den drei Ämtern Evinghoven, Nettesheim und Rommerskirchen ins Internet, die zur Franzosen- und später zur Preußenzeit das heutige Gemeindegebiet Rommerskirchen abdeckten.

Bereits 2010, ein knappes Jahr nach seiner Gründung, beschloss der Geschichtskreis, sich einer Mammutaufgabe zu stellen: Die 1233 Bücher mit den Geburts-, Heirats- und Sterbeeinträgen der Bürger von 1798 bis 1974 sollten Seite für Seite abfotografiert und elektronisch lesbar gemacht werden. Dazu muss jeder einzelne der abertausend Einträge entziffert und in eine digitale Tabelle eingetippt werden, damit später auf einfache Weise nach Namen und Daten gesucht werden kann.

Das Projekt ist nun zu fast 94 Prozent abgeschlossen, wie der Sprecher des Geschichtskreises, Klaus Erdmann, mitteilt. Von den noch 77 zu transkribierenden Büchern seien acht zurzeit in Arbeit. Erdmann geht davon aus, dass auch der Rest in den nächsten Monaten fertig ist. Dann kann jeder Heimat-Interessierte, der nach seinen Vorfahren suchen möchte, im Internet einfach seinen Nachnamen eingeben und die Listen in Sekundenschnelle vom heimischen Computer aus durchsuchen, statt aufwendig das Gemeindearchiv aufsuchen und sich durch die über 1200 Bücher wälzen zu müssen. Im Internet sind schon jetzt nicht nur die bisherigen Listen, sondern alle digitalisierten Original-Registerseiten abrufbar.

Und das Interesse daran ist offenbar groß: Seit Beginn des Projektes wurden die Seiten der Geburts-, Heirats- und Sterbebücher über 100.000 Mal aufgerufen, weiß Erdmann stolz zu berichten. Trotz der enormen Fortschritte, die das Projekt macht, freut sich der Geschichtskreis über Unterstützung beim Transkribieren. Interessenten, die im Idealfall Erfahrung mit altdeutscher Schrift haben sollten, können sich bei Klaus Erdmann unter 02183 7947 melden.

Doch auch nach Abschluss des Personenregister-Projektes wird es dem Geschichtskreis sicher nicht langweilig. Einmal, weil jedes Jahr weitere Jahrgänge aus der Datenschutz-Sperrfrist herausfallen, die zurzeit bei Geburten bis 1905, bei Hochzeiten bis 1935 und bei Todesfällen bis 1985 zurückreichen und in das digitale Archiv überführt werden müssen. Außerdem arbeitet der Kreis bereits an weiteren Projekten wie der Veröffentlichung alter Fotos und Totenzettel, die aus Privatbesitz an die Mitglieder herangetragen werden. Nach der Digitalisierung erhalten die Eigentümer ihre Bilder und Zettel wieder zurück.

Quelle: NGZ