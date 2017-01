Rommerskirchen: Platz genug für 15 neue Baugrundstücke

An der Frankenstraße in Deelen und am Kiefernweg in Evinghoven entstehen zwei neue Baugebiete für über ein Dutzend Einfamilienhäuser. Der Verkauf der wohl begehrten Grundstücke startet voraussichtlich im Herbst. Von Bernd Rosenbaum

Gute Nachrichten für bauwillige Rommerskirchener (Neu-)Bürger: Die Gemeinde will an der Frankenstraße in Deelen ein Neubaugebiet mit Platz für etwa zehn Einfamilienhäuser erschließen. Der Rat hat in seiner gestrigen Sitzung einstimmig beschlossen, einen entsprechenden Bebauungsplan aufzustellen. Und auch in Evinghoven sollen am Kiefernweg fünf neue Baugrundstücke mit Größen zwischen 403 und 528 Quadratmetern ausgewiesen werden. Auch dazu erging der Ratsbeschluss einstimmig.

In voraussichtlich zehn Einzelparzellen mit Größen von 385 bis 1045 Quadratmetern wird das Gelände an der Deelener Frankenstraße aufgeteilt, das hinter den Grundstücken mit den Hausnummern 15 bis 23 liegt und bisher als Mischbaufläche und zu einem kleinen Teil als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen ist, bislang jedoch rein landwirtschaftlich genutzt wird. Die Erschließung soll nach den von der Verwaltung bisher ausgearbeiteten Plänen über den Feldweg erfolgen, der links neben dem Haus Nummer 15 zu dem neuen Baugebiet führt und entsprechend ausgebaut werden müsste. "Mit der Ausweisung von Grundstücken für freistehende Einzel- beziehungsweise Doppelhäuser werden vorhandene Bebauungsstrukturen aufgegriffen", heißt es in der Vorlage für den Rat, und weiter: "Der Bebauungsplan zielt auf eine maßvolle Verdichtung mit angemessenen Grundstücksgrößen ab." Die Bauflächen hätten zudem den Vorteil, dass sie die Ortslage sinnvoll abrundeten und vorhandene Infrastruktur nutzten.

An der Frankenstraße liegt der Bodenrichtwert aktuell bei 140 Euro pro Quadratmeter, in Evinghoven am Kiefernweg ist der Bauland-Quadratmeter mit 160 Euro etwas teurer. Allerdings müssen Kaufinteressenten damit rechnen, dass sie womöglich tiefer in die Tasche greifen müssen. Die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass sie keine Probleme haben wird, die Grundstücke zu verkaufen - selbst wenn der Kaufpreis, den der Liegenschaftsausschuss noch festlegen muss, den jeweiligen Bodenrichtwert übersteigen sollte. "Auch in den Ortsteilen ist die Nachfrage immer groß, wie unsere Erfahrung zeigt", sagte Pressesprecher Elmar Gasten. Noch gut hat er den Ansturm bei der Vermarktung des Steinbrink-Areals in Erinnerung, als Interessenten im Oktober sogar im Rathaus campierten, um eins der Baugrundstücke zu ergattern.

Wenn sich der Liegenschaftsausschuss am aktuellen Bodenrichtwert orientiert, würde der Verkauf der Grundstücke also mindestens 814.800 Euro in Deelen und 350.720 Euro in Evinghoven in die Gemeindekasse spülen. Allerdings müssen von diesen rund 1,17 Millionen Euro die Erschließungskosten abgezogen werden, die allerdings noch nicht beziffert werden können. Auch der Kaufpreis (die Gemeinde hat das Gelände Ende 2016 von einem Landwirt erworben) muss vom Erlös für die Gemeindekasse abgezogen werden.

Voraussichtlich noch in diesem Jahr sollen die Erschließungsarbeiten beginnen, im Herbst könnte mit dem Verkauf der Grundstücke begonnen werden. Die Pläne der Vorentwürfe für die beiden Baugebiete werden einen Monat lang im Rathaus zur Einsichtnahme ausgelegt.

Quelle: NGZ