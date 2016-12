Rommerskirchen: Rathaus bereitet Generationswechsel vor

In den nächsten drei bis sieben Jahren gehen alle Dezernenten der Gemeindeverwaltung in den Ruhestand, außerdem diverse weitere Mitarbeiter. Das wird jetzt schon bei den Einstellungen berücksichtigt - trotz steigender Personalkosten. Von Stefan Schneider

So müssen glückliche Auszubildende aussehen: Gelöst und mit einem freundlichen Strahlen im Gesicht sitzen Christian Herzogenrath und Katharina Thome im Rathaus neben Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens und erzählen unbefangen von ihren Erfahrungen und Eindrücken in den knapp vier zurückliegenden Monaten seit ihrer Einstellung am 1. September. Der 19-Jährige und die 18-Jährige, die zunächst Verwaltungsfachangestellte werden, stehen für das, was bald Realität sein wird in der Rommerskirchener Gemeindeverwaltung: für den umfassenden Generationswechsel.

"Eine große Zahl unserer Mitarbeiter sieht der Verrentung entgegen", erklärt der Bürgermeister, "allein in den nächsten sieben Jahren gehen alle unsere Dezernenten in den Ruhestand." 2017 stünden beispielsweise die Abschiede von Hans Knelleken (Leiter des Ordnungsamtes) und von Maria Theresia Kamp (Stabsstelle Inklusion und Demografie) an. Auf diese und andere Umbrüche im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel gelte es, vernünftig vorbereitet zu sein - damit die Verwaltungsarbeit keinen Bruch erleide, aber auch, um den Nachfolgern die Möglichkeit einer gründlichen Einarbeitung zu geben. Das ist auch der Grund dafür, dass mit Herzogenrath und Thome diesmal zwei Azubis gleichzeitig eingestellt wurden, was laut Mertens bisher nicht üblich war im Rommerskirchener Rathaus.

Der Haken an der Sache: Die im kommenden Jahr um rund zehn Prozent steigenden Personalkosten in der Gemeindeverwaltung - Hauptursache ist eine doppelte Tariferhöhung - werden bei zeitweiligen Doppelbesetzungen von Stellen wohl kaum sinken. Mertens verteidigt dieses Vorgehen dennoch gegenüber möglichen Kritikern mit Nachdruck. Und verweist zudem darauf, dass jüngere Mitarbeiter weniger kosten als die langgedienten, die meist in höheren Gehaltsgruppen verbucht werden müssen. Personalamtsleiterin Susanne Garding-Maak betont unterdessen die Wichtigkeit, den Beschäftigten im Rathaus Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten zu geben: "Im Sinne einer zukunftsorientierten Personalentwicklung ist uns viel daran gelegen, gute Mitarbeiter zu halten und entsprechend der stets im Wandel befindlichen Herausforderungen auch weiter zu qualifizieren."

Christian Herzogenrath und Katharina Thome sind jedenfalls motiviert, dauerhaft bei der Gemeindeverwaltung zu bleiben. "Ich bin sowieso Rommerskirchener mit Leib und Seele, bin hier fest verwurzelt, spiele Fußball für die SG Rommerskirchen und genieße es, nur fünf Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit zu brauchen", sagt Herzogenrath, der sich nach eigener Aussage nach seiner Ausbildung gut mit einer Tätigkeit im Bereich Ordnungsamt/öffentliche Sicherheit anfreunden könnte. Und Katharina Thome fügt hinzu: "Ich fühle mich hier sehr wohl und kann mir hier auch sehr gut meine Zukunft vorstellen."

Quelle: NGZ