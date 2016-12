später lesen Ein Verletzter in Rommerskirchen Auto brennt nach Zusammenstoß aus Teilen

2016-12-28T09:14+0100 2016-12-28T09:14+0100

In Rommerskirchen ist am Dienstagnachmittag ein Mann bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Zwei Fahrzeuge kollidierten, einer der Wagen ging in Flammen auf.