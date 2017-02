Rommerskirchen: Rumpelasphalt stört Anwohner im Schlaf

Sigrid Grumke ist genervt. Seit die Deutsche Glasfaser in Evinghoven die Straße aufgerissen und bislang nur provisorisch flicken ließ, kommt es in ihrem Haus zu Erschütterungen. Das Problem ist seit Monaten ungelöst. Von Stefan Schneider

Auf den ersten Blick sieht die Stelle recht harmlos aus. Die Widdeshovener Straße in Evinghoven durchzieht etwa auf Höhe des Hauses Nummer 47 ein ungefähr 60 Zentimeter breiter Streifen gröberen Asphalts. Die Unebenheit reicht von einer Straßenseite bis zur anderen, und der Höhen-Unterschied zwischen intakter und geflickter Oberfläche ist nicht sehr groß. Doch er reicht, um Sigrid Grumke die Laune und vor allem die Nachtruhe gründlich zu verderben. Seit vier Monaten komme es in ihrem Haus und in den umliegenden Gebäuden zu erheblichen Erschütterungen - "vor allem, wenn Lastwagen über den Spalt fahren", berichtet die Anwohnerin.

Der schlecht reparierte Querschnitt durch die Widdeshovener Straße ist ein Überbleibsel der Arbeiten, die die Deutsche Glasfaser aufgrund der Verlegung von Leitungen im vergangenen Herbst in Evinghoven ausführte. Am 7. November hatte Grumke nach eigener Aussage über den Mängelmelder der Gemeinde erstmals auf den Missstand hingewiesen. Wirtschaftsförderin Bele Hoppe und Tiefbauamtsleiter Rudolf Reimert hätten daraufhin auch Kontakt zu ihr aufgenommen; am 11. Januar sei dann auch ein Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser bei ihr gewesen und habe ihr für den kommenden Tag zugesagt, die Fahrbahndecke weiter zu befüllen. "Aber seitdem hat sich nichts mehr getan", erzählt Grumke. Mittlerweile macht sie sich sogar Sorgen, ob ihr Haus oder ihr Gewölbekeller durch die Vibrationen Schaden nehmen könnten. "Mein Aggressionspegel steigt von Tag zu Tag. Im eigenen Haus kann ich diesem Dauerangriff ja nicht entkommen. Das eigene Heim, ein Ort der Entspannung und Regeneration? Schon lange nicht mehr!", urteilt die Evinghovenerin., die sich verärgert fragt: "Mit welchem Recht, darf man Menschen ihre Lebensqualität nehmen?"

Die Gemeinde habe mit der Deutschen Glasfaser über die Angelegenheit gesprochen, berichtete Bele Hoppe gestern im Gespräch mit unserer Redaktion: "Wir haben da ein Auge drauf." Allerdings: Straßenschäden wie die auf der Widdeshovener Straße würden zunächst auf einer Liste "gesammelt" und dann im Block abgearbeitet, erläutert Rommerskirchens Gemeindesprecher Elmar Gasten: "Das ist auch bei anderen Tiefbauarbeiten so, nicht nur bei denen der Firma Deutsche Glasfaser. "Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass der Spalt im Asphalt jetzt so schnell wie möglich geschlossen und die Straße wieder geebnet wird", betont Bele Hoppe. Und Gasten ergänzt: "Die Endnahme der Straße durch uns erfolgt erst, wenn alle anstehenden Arbeiten ordnungsgemäß erledigt worden sind."

In Evinghoven ist im Übrigen eine Firma aus Geldern zuständig, die von der Deutschen Glasfaser als Generalunternehmen eingesetzt worden sei. "Und die Gelderner müssen die Reparaturen auch abschließen", sagt Gasten.

Quelle: NGZ