Rommerskirchen: So werden die Schulen in der Gemeinde moderner

So werden die Schulen in der Gemeinde moderner

Im Rat wird morgen über einen Maßnahmenkatalog diskutiert, den die Verwaltung zum Landesprogramm "Gute Schule 2020" erarbeitet hat. Von Stefan Schneider

Die Liste umfasst zwölf Vorschläge, die geschätzten Kosten dafür belaufen sich auf Beträge zwischen 2500 Euro und 150.000 Euro: Für die Ratssitzung morgen (18 Uhr, Ratssaal) hat die Gemeindeverwaltung dargestellt, wie in den nächsten vier Jahren die rund 400.000 Euro verwendet werden könnten, die aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" ausgegeben werden sollen. Bei dem Geld handelt es sich um ein Kreditkontingent, das bei der NRW-Bank abgerufen werden kann. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungs- und Zinsleistungen für den Kredit, dessen Laufzeit 20 Jahre beträgt. Die Kommunen dürfen zur Stärkung der Schul-Infrastruktur sowohl in Baumaßnahmen, als auch in den Ausbau der Digitaltechnik investieren.

Die Verwaltung schlägt ausschließlich Baumaßnahmen vor und verweist darauf, dass die drei örtlichen (Grund-)Schulen dem bereits zugestimmt hätten. Ob es morgen im Rat Widerspruch geben wird, bleibt abzuwarten. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Stephan Kunz hatte jedenfalls im Herbst angeregt, die Mittel zumindest teilweise für die Digitalisierung der Klassenzimmer einzusetzen.

Noch in diesem Jahr, so der Vorschlag der Verwaltung, soll die Pausenhalle der Gillbachschule umgestaltet werden; dafür werden 47.000 Euro veranschlagt. 2018 würde dann dort die Erneuerung der Fassade samt Glasbausteinen in Angriff genommen. Dieses Projekt schlägt voraussichtlich mit 150.000 Euro zu Buche und wäre die teuerste der zwölf vorgestellten Maßnahmen. 2019 hat die Verwaltung folgende Schulinvestitionen auf die Agenda gesetzt: Umgestaltung des Eingangsbereichs der Gemeinschaftsgrundschule Frixheim (26.000 Euro), Sonnenschutz für die Kastanienschule (24.000 Euro), Deckenerneuerung im Flur der GGS Frixheim (15.000 Euro), Umgestaltung der Pausenhalle an der GGS Frixheim (30.000 Euro) sowie Installation eines Vordachs am Pavillon der Kastanienschule (2500 Euro).

Fünf Projekte stehen schließlich für das Jahr 2020 auf der Liste. Im Einzelnen sind das die Toilettenanlagen im 1. und 2. Obergeschoss der Gillbachschule (49.890 Euro), die Sanierung der WC-Anlage im dortigen Verwaltungstrakt (22.900 Euro), die Beleuchtung des Schulhofs der Einrichtung (12.000) und die Überdachung des Eingangsbereichs an der Gillbachschule (5000 Euro). An der Kastanienschule soll 2020 das Dach des Pavillons saniert werden, was vermutlich etwa 14.000 Euro kosten wird. Bei allen Kostenangaben handelt es sich laut Bürgermeister Martin Mertens um grobe, überschlägige Berechnungen des Amtes für Gebäudewirtschaft.

Morgen nun soll der Rat grünes Licht geben, damit das Programm in Rommerskirchen starten kann. Erster Schritt wäre die Beantragung des Kredites durch die Gemeinde, die dazu das Votum der Politiker benötigt. Grundsätzlich hatte der Rat dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" im Oktober 2016 per Beschluss bescheinigt, für die Modernisierung der kommunalen Schulen geeignet zu sein.

Quelle: NGZ