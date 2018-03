Rommerskirchen: Stappen jetzt Chef der Velderhof-Küche

Frajo und Carmen Stappen sowie David und Elisa Büchner haben die Gastronomie des Golfclubs gepachtet. Von Sebastian Meurer

Das Restaurant des Golf & Country-Clubs Velderhof war in dessen inzwischen 20-jähriger Geschichte auch bei Nicht-Golfern weit mehr als ein Geheimtipp. Dies gilt insbesondere für die Zeit von 2007 bis 2008, als Gourmetkoch Christoph Paul Küchenchef war und das Restaurant mit drei Hauben und 17 Punkten in den Gault Millau katapultierte. An diese Glanzzeiten will der Velderhof wieder anknüpfen: Ab kommenden Sonntag, 11. März, übernehmen mit dem Team Büchner & Stappen erfahrene Küchenprofis die Regie.

Frajo Stappen betreibt mit seiner Frau Carmen in Korschenbroich-Steinhausen seit 20 Jahren und in fünfter Generation das schon im 19. Jahrhundert existierende Gasthaus Stappen. Vor mittlerweile viereinhalb Jahren haben sie und ihre langjährigen Mitarbeiter Elisa und David Büchner das überaus populäre "Stappen" in Düsseldorf-Oberkassel eröffnet.

Dass jetzt auch eine Dependance auf dem Velderhof hinzu kommt, hat einen ganz einfachen Grund: Dessen Eigentümer haben sich von der Qualität der traditionsreichen Familiengastronomie selbst überzeugt. "Meine Eltern waren im Dezember bei Stappen essen", erzählt Christoph Müller von der Eigentümerfamilie. Einmal abgesehen davon, dass "der gute Ruf von Frajo und Carmen Stappen ihnen vorausgeeilt" war und die Küche das Ehepaar Müller offensichtlich überzeugte, waren natürlich noch einige Gespräche nötig, bis klar war, dass Stappen künftig auch einen Vorposten im Kölner Raum haben wird. Kommenden Sonntag soll der Startschuss erfolgen, am 24. März wird die Eröffnung in größerem Rahmen gefeiert, wobei natürlich auch die Golfer mit von der Partie sein werden, die dem Velderhof teilweise schon seit dessen Eröffnung Ende 1997 verbunden sind. Schon ab kommenden Sonntag stehen auch im Restaurant des Velderhofs die "Stappen-Klassiker" auf der Speisekarte, als da wären: Reibekuchen mit gebeiztem Lachs, der besonders in Düsseldorf viel gefragte Senfrostbraten sowie die hauseigene Currywurst, für deren Zutaten Stappens "Hausmetzger" Udo Erkes aus Glehn bürgt.

Ab 24. März gibt es dann die "Große Karte", die "in allen drei Häusern gleich ist", wie Frajo Stappen betont. Neben den Standards auf der Karte soll es einen täglich wechselnden "Quick Lunch" für zwölf Euro geben. Die Küche vor Ort wird Thomas Schellhaus führen, während Annabel Jäckel für den Service verantwortlich zeichnet. In der Küche sind fünf Mitarbeiter am Werk, im Service deren sechs.

Mit Ausnahme des Montags wird das Restaurant durchgängig geöffnet sein. "Wir müssen uns erst einmal einfinden", sagt David Büchner, der "je nach Publikumsnachfrage" auch über den Montag mit sich reden lassen würde. Auch spezielle Aktionen haben die neuen Pächter im Repertoire: Fondueabende, wie sie sich im Korschenbroicher Stammlokal schon langem größter Beliebtheit erfreuen, soll es ebenso geben wie spezielle Grillabende oder Abende, die ganz im Zeichen von Meeresfrüchten stehen. Eine besondere Attraktion im Sommer sind "Diners à la Provence" mit langer Tafel. Feiern Stappens (20 Jahre Korschenbroich plus fünf in Düsseldorf) unverhohlen ein Doppeljubiläum, hält sich der Velderhof noch zwei bis fünf Jahre zurück: Der 20. "Geburtstag" sei in kleineren Feiern gewürdigt worden, sagt Christoph Müller, für größere Festivitäten fasst er eher das närrische 22. Jahr oder das klassische Silberjubiläum ins Auge.

Quelle: NGZ