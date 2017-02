30 Jahre altes Testament: Tierheim Rommerskirchen klagt auf 130.000-Euro-Erbschaft

Ein nach über 30 Jahren aufgetauchtes Testament lässt den Tierschutzverein in Rommerskirchen-Oekoven auf einen warmen Geldsegen hoffen. Doch der muss per Gericht erstritten werden, denn eine Erbengemeinschaft stellt sich quer. Von Bernd Rosenbaum

Für das Tierheim wäre es wie ein warmer Geldregen. Gebrauchen könnte der Verein die 130.000 Euro gut. Immerhin gibt er jedes Jahr durchschnittlich 280.000 Euro für die Betreuung der vierbeinigen Schützlinge aus. Tatsächlich aber ist keineswegs sicher, ob der Tierschutzverein für den Kreis Neuss, der das Streunerdomizil in Rommerskirchen-Oekoven betreibt, auch bekommt. Denn um das Erbe des einstigen Gönners Wolfgang Busse ist ein Rechtsstreit entbrannt.

Kinder hatte das Ehepaar Busse nicht

Busse, der früher als Ingenieur bei Rheinbraun arbeitete und mit seiner Frau Ursula in Grevenbroich wohnte, hatte schon 1963 ein Testament erstellt und zunächst seine Frau als Alleinerbin eingesetzt. 1979 jedoch änderte er seine Meinung und setzte einen neuen Letzten Willen auf. Demzufolge sollte seine Frau als Vorerbin zunächst sein Vermögen bekommen. Sollte davon jedoch auch nach ihrem Ableben noch etwas übrig bleiben, sollte der Rest als Nacherbe an das Tierheim in Oekoven fallen. Eigene Kinder hatte das Ehepaar nicht. Das neue Testament hinterlegte Busse beim Amtsgericht in Düren, wo es über 30 Jahre schlummerte. Standardmäßig wird jedes Testament, das diesen Zeitraum überdauert hat, geöffnet und geprüft, ob der Erblasser noch lebt oder nicht. So jedenfalls erklärt es Alexander Wohlnick, als Beisitzer im Verein gleichzeitig auch dessen Rechtsberater.

2010 wurde das Busses Testament eröffnet. Das Gericht stellte fest, dass Wolfgang Busse bereits 1983 gestorben war. Seine Frau Ursula, die von dem geänderten Letzten Willen bis dahin offenbar nichts wusste, erbte zunächst allein und machte auch keine Unterscheidung zwischen dem Nachlass ihres Mannes und ihrem eigenen Vermögen. 2013 starb auch sie - weitgehend mittellos, wie Wohlnick berichtet.

Rechtstreit mit Neffen geht in die letzte Runde

Einzig der Erlös aus dem Verkauf des gemeinsamen Hauses war noch größtenteils unangetastet, etwa 280.000 Euro. Da das Haus dem Ehepaar gemeinsam gehörte, forderte der Tierschutzverein die Hälfte des aus dem Hausverkauf noch übrigen Betrages, eben jene 130.000 Euro. Doch eine Erbengemeinschaft, drei Neffen des Ehepaares, die zum Teil in Ludwigshafen und Berlin leben, sieht das anders. Deren Anwalt Stephan Vieregge aus Neustadt in Holstein, argumentiert, das 30 Jahre lang unbekannte Testament sei nicht mehr gültig. Es sei verjährt. "Es gibt dafür keine Präzedenzentscheidungen, so einen Fall hat es in der Rechtsprechung noch nicht gegeben", sagt er. Entsprechend unklar sei der Ausgang des seit zwei Jahren laufenden Rechtsstreites, der am Freitag, 24. Februar, in seine womöglich letzte Runde geht. Dann findet vor dem Landgericht Mönchengladbach ein weiterer Verhandlungstermin statt. "Ich würde meinen Mandanten recht geben, hätte aber auch Verständnis dafür, wenn das Gericht das anders sieht", lässt Vieregge durchblicken.

Das Tierheim könnte jeden Cent gut gebrauchen. So müsste das alte Hundehaus dringend modernisiert werden und das Tierheim könnte neue Schutzhäuser für die Außengeräte gut gebrauchen, sagt Leiterin Ute Wegener.

Quelle: NGZ