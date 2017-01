Rommerskirchen: Totenzettel erzählen oft ein ganzes Leben

Für den Geschichtskreis sind die kleinen Faltblättchen eine wichtige Quelle über die Menschen, die in Rommerskirchen und seinen Ortsteilen gelebt haben. Texte liefern oft ein klareres Bild über damalige Verhältnisse als Geschichtsbücher. Von Bernd Rosenbaum

Theo Huppertz hat einen großen Karton, in dem er die Unterlagen von und über seinen Großvater Theodor Hilgers und seine Großmutter Margarete aufbewahrt. Darunter befinden sich auch zwei kleine Faltblättchen, die die wohl letzte Auskunft über die beiden liefern - die Totenzettel. Der Geschichtskreis Rommerskirchen hat bereits etwa 1200 dieser Zettel zusammengetragen und im Internet veröffentlicht.

"Die letzte Lüge, die über dich verbreitet wird, ist der Totenzettel", so laute ein Spruch, der im Dorf bei den Alteingesessenen verbreitet sei, sagt Huppertz. Für den Geschichtskreis hingegen interessant, liefern die kleinen Blättchen - zumindest in früheren Zeiten - neben den nackten Geburts- und Sterbedaten des Verblichenen in der Regel auch einen mehr oder weniger umfangreichen Lebenslauf. Oder doch zumindest über die Lebensverhältnisse: "Der liebe Verstorbene war geboren am 9.4.1857 zu Butzheim und vermählte sich am 13.11.1896 mit Margarete Esser. Gott segnete diese glückliche Ehe mit 13 Kindern. Seine Gattin und fünf Kinder gingen ihm in die Ewigkeit voraus."

Was man auf dem Totenzettel von Theodor Hilgers allerdings nicht findet, ist ein Hinweis auf seinen Broterwerb - er war Ackerer, Tagelöhner und Viehhändler - und seine umfangreiche Tätigkeit als Chronist. "Trotzdem", so erklärt Klaus Erdmann vom Geschichtskreis, "liefern uns die Totenzettel viele wertvolle Informationen."

Dabei gehe es nicht nur um die Ahnenforschung, sondern eben auch um die Lebensverhältnisse in damaliger Zeit. Und die sind mit unter anschaulicher dargestellt, als es manches Geschichtsbuch könnte.

Ein besonderes Schätzchen hat Erdmann ebenfalls in seinen Fundus aufnehmen können: den Totenzettel des 1836 gestorbenen, ersten Bürgermeisters der Mairie Rommerskirchen, Franz Ferdinand Joseph Weigold. In dem Zettel heißt es: "Weigold, ein Biedermann, nachdem er 17 Jahre im Militärdienste zugebracht, gab diese Laufbahn mit dem Range eines Kavallerie-Obrist-Lieutenants, und als Ritter des französischen Ordens der Ehren-Legion auf, zog sich in's Privatleben bis zum Jahre 1813 zurück, wo er zum Maire, und später bei der neuen Organisation zum Bürgermeister ernannt wurde, welchem Amte er 23 Jahre mit Ruhm vorstunde".

Der Geschichtskreis sammelt auch weiterhin bevorzugt alte Totenzettel und freut sich über jeden neuen Beitrag für die Online-Sammlung. Dabei werden die zur Verfügung gestellten Blättchen höchst sorgsam behandelt, digitalisiert und anschließend an die Leihgeber zurückgereicht. An neueren Zetteln ist der Geschichtskreis nicht so sehr interessiert. "Leider ist inzwischen die Tradition der Totenzettel mehr und mehr in Vergessenheit geraten", sagt Klaus Erdmann. Wenn sie heute überhaupt noch erstellt werden, tragen sie meist ein Foto des Verstorbenen, ein Heiligenbild, einen Segensspruch und allenfalls Daten von Geburt und Tod - zu wenig Auskünfte für einen Geschichtskreis.

Quelle: NGZ