Rommerskirchen: Über den Steg trocken zum Bahnsteig

Die Bahn lässt provisorischen Holzsteg in der Unterführung am Bahnhof einbauen, damit die Fahrgäste keine nassen Füße mehr bekommen. Ein neuer Bodenbelag soll Stauwasser verhindern und bis Ende Januar verlegt sein. Von Bernd Rosenbaum

Kein angenehmer Ortstermin für einen Bürgermeister: Am Donnerstagnachmittag standen Martin Mertens, seine Referentin Marie Broekmans und Dezernent Elmar Gasten an der Unterführung am Bahnhof und bekamen die verständnislosen Blicke und spitzen Kommentare der Bahnkunden ab, die mal wieder durchs Wasser gehen mussten. In dem Durchgang hatte sich erneut der Niederschlag gesammelt und bescherte allen Fußgängern ohne absolut dichtes Schuhwerk nasse Füße.

Schon abends zuvor hatten die starken Regenfälle für eine Überflutung gesorgt. Die Freiwillige Feuerwehr musste mehrfach ausrücken und das stauende Wasser abpumpen. Als Sofortmaßnahme hatten Mertens und Rechtsamtsleiter Gregor Küpper eine lange Holzplanke in den Durchgang gelegt, die jedoch nicht die gesamte Länge von rund 20 Metern überbrücken konnte.

Dass der "See", wie zunächst von der Gemeinde vermutet, durch einen mit Baumaterial für den neuen Aufzug zugestellten Ablauf entstanden ist, stellte sich bei einer erneuten Prüfung bei Tageslicht als Irrtum heraus. "Der bisherige Ablauf ist im Zuge der Baumaßnahmen am Tunnel zugegossen worden", hatte Mertens in Erfahrung gebracht. Der neue Ablauf als Teil des erneuerten Entwässerungssystems, der die Überflutungen in Zukunft verhindern soll, ist allerdings etwa 20 Zentimeter höher als die neue Bodenplatte aus Beton. Das ist allerdings kein Konstruktionsfehler, sondern gewollt. Denn auf die Betonplatte soll eine Lage Pflastersteine aufgebracht werden. Diese schließt bündig mit dem neuen Ablauf ab, kann jedoch erst verlegt werden, wenn die Montagearbeiten am Aufzug abgeschlossen sind. "Wir gehen davon aus, dass der Aufzug in zwei Wochen montagefertig ist und bis Ende Januar auch das Steinpflaster verlegt und verfugt ist", sagt Daniel Kümhof. Er betreut im Auftrag der DB Station & Service für die Track-Management-Firma Thost die laufenden Bauarbeiten am Bahnhof.

Damit aber die Fahrgäste nicht noch drei Wochen lang durchs Wasser waten müssen, haben Handwerker auf Drängen des Bürgermeisters und im Auftrag der zuständigen Bahntochter gestern Nachmittag einen 20 Meter langen und anderthalb Meter breiten Holzsteg in der Unterführung eingebaut.

Das Provisorium wird wieder entfernt, sobald das Pflaster gelegt wird. "Auch in dieser Zeit ist der Tunnel jederzeit begehbar", versichert Kümhof. Man werde wohl erst auf einer Seite des Durchgangs die Steine verlegen, und dann auf der anderen Seite. Alternativ käme auch ein Einbau in der Nacht in Frage.

An der Tatsache, dass nach wie vor bei Regen Wasser von der Decke im Tunnel tropft, werden aber wohl auch alle Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten am Bahnhof vorerst nichts ändern. Dazu müsste man, so Kümhof, den Bahnbetrieb wohl für mehrere Tage unterbrechen, das Gleisbett freilegen und die Einhausung neu abdichten. Zumindest optisch allerdings soll die Unterführung nach Abschluss der Bauarbeiten noch aufgehübscht werden. Das habe die Bahn Mertens zugesagt.

Quelle: NGZ