Rommerskirchen: Verein soll neuen Dorfladen betreiben

Als Räumlichkeit kommt ein Gebäude der ehemaligen Gärtnerei Olligs an der Straße Im Kamp in Widdeshoven infrage. Das Geschäft ist zur Verbesserung der Nahversorgung im Norden Rommerskirchens vorgesehen. Von Stefan Schneider

Die Bäckerei Faller an der Hoeninger Straße in Widdeshoven ist allein auf weiter Flur. Wer darüber hinaus im Rommerskirchener Norden ein größeres Geschäft mit Produkten des täglichen Bedarfs ausfindig machen will, der sucht vergebens. "Und ein Supermarkt wird sich dort nicht ansiedeln, das lohnt sich wahrscheinlich nicht", weiß Bürgermeister Martin Mertens. Doch es gibt eine Idee, die immer konkreter wird: Ein neuer Dorfladen, der von einem Verein mit Mitgliedern aus der Bürgerschaft getragen wird, soll die Nahversorgung verbessern. Dabei ist laut Mertens ausdrücklich an eine "Ergänzung" des Angebots gedacht, nicht etwa an neue Konkurrenz für die Bäckerei Faller. Die könnte vielmehr den Dorfladen, der mit einem kleinen Café auch ein sozialer Treffpunkt für die Menschen in den umliegenden Ortschaften werden könnte, sogar mit ihren Produkten beliefern.

Noch ist das alles zwar Zukunftsmusik, doch erste Schritte zur Verwirklichung des Projektes sind bereits erfolgt. Ein Zuhause wird der Dorfladen nach aktuellem Stand im ehemaligen Verkaufshaus der Gärtnerei Olligs an der Straße "Im Kamp" finden, auch wenn dieses renoviert werden müsste. Laut Mertens gehört es aber bereits der Gemeinde, die es für eine geringfügige Miete dem Dorfladen-Verein zur Verfügung stellen würde. Dieser Verein muss freilich zunächst gegründet werden; mindestens sieben Mitglieder sind vonnöten. Ein "Motor" und Anhänger des Modells ist Mertens' Vater Peter, der für den Verein die Werbetrommel rührt. Einige Interessenten, die das Projekt mit ihm gemeinsam vorantreiben möchten, gibt es offenbar schon.

Ein Mitglied möchte die Gemeinde Rommerskirchen gerne selbst in den Trägerverein entsenden, sagt Bürgermeister Martin Mertens. Die Verwaltung biete ihre juristische und finanzielle Beratung an. Eine Anschubfinanzierung wiederum winke vom Land Nordrhein-Westfalen, das solche Projekte unterstützt.

Wirtschaftsförderin Bele Hoppe, die sich das Gebäude Im Kamp vor anderthalb Wochen mit Peter Mertens zusammen angesehen hat und es für gut geeignet hält, hat zu Beginn des neuen Jahres einige Abstimmungsgespräche zum Dorfladen-Projekt vor sich - zum Beispiel mit dem Rhein-Kreis, mit der Bäckerei Faller und mit Landwirten, die mit ihren Produkten ebenfalls als Zulieferer infrage kommen.

Und nachdem Grundzüge des Modells Dorfladen jüngst beim Ortsteilgespräch zu Evinghoven zur Sprache gekommen sind, soll die Information der Bürger fortgesetzt werden. Der Termin für eine entsprechende Veranstaltung soll aller Voraussicht nach für den kommenden Februar angesetzt werden, kündigt Bele Hoppe an.

Wer beim Trägerverein mitmachen möchte, kann sich direkt an die Wirtschaftsförderung der Gemeinde wenden (02183 80056).

Quelle: NGZ