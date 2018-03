später lesen Rommerskirchen VR-Bank stellt nun doch SB-Automat auf FOTO: ati FOTO: ati 2018-03-15T19:42+0100 2018-03-16T00:00+0100

Kunden der VR-Bank erhalten Bargeld künftig nicht mehr an der Nettesheimer Sebastianusstraße, sondern in Butzheim: Gleich an der B 477 wird an der Feuerwache ab 1. April ein Geldautomat stehen. Auch bisherige Kritiker sind zufrieden. Von Sebastian Meurer