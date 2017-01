Top-Tipp: 180 junge Musiker gehen an den Start

Lange haben die 53 Solinger Nachwuchsmusiker geprobt, nun können sie am Wochenende ihr Können unter Beweis stellen - der Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" findet in der Klingenstadt statt. Mit dabei sind ebenfalls junge Musiker aus Remscheid, Wuppertal und Leverkusen. Insgesamt gehen mehr als 180 Musikschüler aus der Region Bergisch Land an den Start.

Eingeladen sind neben Familie und Freunden der Teilnehmer alle Musikliebhaber. Am Samstag finden von 10 bis 17 Uhr Vorspiele in der Kategorie Klavier statt - sowohl in der Kantine der Sparkasse als auch in den Räumlichkeiten der Musikschule. Parallel spielen Streicherensembles gleicher Instrumente in der Schalterhalle der Sparkasse. Den Abschluss des Tages bildet die Kategorie Neue Musik von 17.30 bis 19.45 Uhr in der Sparkassen-Kantine.

Am Sonntag gibt es neben ganztägigen Klavier-Vorspielen in der Kantine von 10 bis 19.15 Uhr Holzbläserensembles in der Schalterhalle zu hören. Gesang-Wettbewerbe finden vormittags in der Musikschule statt, nachmittags gibt es hier Vorspiele in den Kategorien Streicherensemble und Harfe.

Das Besondere an "Jugend musiziert": Der eigentliche Wettbewerbs-Charakter ist einem Punkte-System gewichen, der nicht nur einen Sieger, sondern viele erste Preise ermöglicht. Darin sieht Ulrich Eick-Kerssenbrock, Leiter der Solinger Musikschule, die "große Errungenschaft". Denn so würden die Teilnehmer den Anderen zuhören, sich über den Erfolg Anderer freuen und das Ganze "nicht so verbissen" sehen.

Alle musikalischen Vorträge sind öffentlich, der Eintritt ist frei. Das ausführliche Programmheft kann auf der Homepage der Musikschule heruntergeladen werden unter www.musikschule-solingen.de/jugendmusiziert.php.

Sa. / So. 28. / 29. Januar, 10 - 19.45 Uhr; Kantine und Schalterhalle der Stadt-Sparkasse Solingen, Kölner Straße 68 - 72, und Musikschule, Flurstraße 18.

Quelle: RP