Solingen: 3D-Netzwerk präsentiert sich auf Kongress in Köln

3D-Druck-Technologie und die Softwareentwicklung sowie ihre Anwendungen sind untrennbar miteinander verbunden. Grund genug für das 3D-Netzwerk, eine Initiative der Wirtschaftsförderung Solingen, auf dem Kongress am 27. Januar in Köln Flagge zu zeigen. Für das 3D-Netzwerk bietet der Kongress eine Plattform, um sein Leistungsangebot zu präsentieren und weitere Mitglieder zu gewinnen. Rund 450 Fachbesucher werden auf der "cologne IT summit", einer der wichtigsten unabhängigen Wirtschaftskongresse in Deutschland, erwartet.