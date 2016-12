später lesen Solingen Albino-Stinktier Barny zieht in den Vogelpark FOTO: mak FOTO: mak Teilen

Seiner zukünftigen Partnerin stank er am Anfang schon noch ein bisschen - und das im wahrsten Wortsinn. Doch nachdem das Albino-Stinktier Barny am Dienstag in das Stinktier-Gehege im Solinger Vogel- und Tierpark in Ohligs eingezogen ist, sind er und seine neue Freundin Betty inzwischen ein Herz und eine Seele. Von Martin Oberpriller