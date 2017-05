Solingen: Alexandra Mehdi: Wählen gehen

Kinderarmut stoppen, gleiche Lebenschancen für alle, Ausbau der Erneuerbaren Energien, mehr Pflegekräfte - Alexandra Mehdi muss nicht lange überlegen, wenn es gilt, klare Positionen zu beziehen. Die Kreissprecherin der Solinger Linken lehnt auch das Abitur nach acht Jahren ab. "G 9 - ohne Wenn und Aber", sagt die 37-jährige Mutter von Zwillingen im Alter von acht Jahren. Die besuchen zurzeit die dritte Klasse der Grundschule. Von daher steht auch die Bildungspolitik ganz oben an bei Alexandra Mehdi.

In Marburg ist Mehdi geboren, in Freiburg studierte sie Internationales Kulturmanagement. Seit rund elf Jahren ist sie nun in Solingen, zumal ihr Mann aus dem Bergischen kommt. "Politisch engagiert habe ich mich bereits als Schülerin", so Mehdi. Die Geburt der Kinder war dann für sie ausschlaggebend, sich in einer Partei zu engagieren. Hier schlägt ihr Herz für die Linken. Für die Politik dieser Partei setzt sie sich in Ausschüssen des Stadtrates ein, unter anderem im Jugendhilfeausschuss, Unterausschuss Gender, Inklusion und demografischer Wandel, zudem in der Bezirksvertretung Burg/Höhscheid. Mit Listenplatz 23 geht Mehdi - sie arbeitet als Angestellte im Bereich Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit - ins Rennen für die Landtagswahl. "Mein Ziel ist es, dass die Linke mit einem sehr guten Ergebnis in den Landtag kommt", sagt sie. Zurzeit verbringt Mehdi viel Zeit im Wahlkampf auf der Straße. Und nutzt in den Gesprächen mit Bürgern stets die Gelegenheit, dass sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen sollen: "Diese Chance sollte jeder wahrnehmen".

(uwv)