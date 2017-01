Solingen: Am Donnerstag erhält das Theater einen Aufzug

Wegen anhaltender Minustemperaturen ruhen momentan die Bauarbeiten an der Konrad-Adenauer-Straße. Von Uwe Vetter

Die Bauarbeiten auf der Konrad-Adenauer-Straße ruhen. "Wegen Frost", sagt Anke Klink. Die Projektleiterin für den Umbau der Hauptverkehrsachse sieht angesichts der derzeit herrschenden Minustemperaturen keine Möglichkeit, Tiefbauarbeiten durchzuführen. Sorgen, dass dadurch der Zeitplan ins Wanken geraten könnte, hat sie derzeit indes nicht: "Verzögerungen sind zeitlich berücksichtigt worden", sagt Klink.

Sie hofft darauf, dass die Temperaturen wieder anziehen. "Wir müssen noch Bordsteinkanten erneuern und unter anderem Gräben ziehen. Aber im Moment können wir keinen Beton anrühren", sagt die Projektleiterin. Anfang März, so das Ziel, soll jedenfalls die Bushaltestelle wieder an ihren bisherigen Standort am Rathaus zurückverlegt werden.

Insgesamt 18 Monate Bauzeit wurden auch für den zweiten Abschnitt zum Umbau der Konrad-Adenauer-Straße veranschlagt. Läuft alles reibungslos und wird durch den Winter nicht allzu viel Zeit verloren, soll spätestens vor den Sommerferien in diesem Jahr alles fertig sein.

Während die Bauarbeiten auf der Konrad-Adenauer-Straße ruhen, steht am Theater und Konzerthaus dagegen am kommenden Donnerstag ein wichtiger Termin an: Über einen großen Kran wird der Aufzug ins Atrium gehievt - gut einen Monat später, als zunächst vorgesehen. "Es gab Verzögerungen, weil damals die Baugrube wetterbedingt feucht war", sagt Sabine Rische von der städtischen Pressestelle. In einem Stück soll nun übermorgen der Aufzug eingebaut werden, sofern das Wetter mitspielt. Voraussichtlich in gut drei Wochen soll der Aufzug in Betrieb gehen und für Barrierefreiheit im Theater und Konzerthaus sorgen. Ist der Aufzug eingebaut, ist gleichzeitig auch der erste Bauabschnitt zur Verbesserung des Theaterumfeldes erledigt.

Bis Ende dieses Monats soll auch entschieden werden, welche Unternehmen für die weitere Umgestaltung des Theaterumfeldes zum Zuge kommen. "Ausgeklammert ist hier aber weiter der Bereich der Treppe", sagt Sabine Rische. Im Frühjahr sollen die Arbeiten für die Erneuerung des Theaterumfeldes starten.

Quelle: RP