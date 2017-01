Solingen: Beliebte Orte für das Ja-Wort in Solingen

Wo heiraten eigentlich Solinger Paare? Wir haben einige Zahlen und Preise zusammengetragen. Von Deborah Hohmann

Die meisten Paare heiraten im Haus Kirschheide in Höhscheid. Der Trausaal der historischen Villa bietet knapp 20 Sitzplätze, hinzu kommen Stehplätze für ungefähr dieselbe Personenzahl. "Bei mehr als 40 Personen kann es eng werden", so Hammacher. Für die Trauung im Standesamt fallen lediglich die Kosten für die Eheschließung an, die sich auf knapp 70 Euro belaufen. Die Kosten sind jedoch abhängig von Wohn- und Lebenssituation der Partner und können in besonderen Fällen bis zu 120 Euro betragen.

Getraut wird dienstags bis freitags und an ausgewählten Samstagen - mit bis zu sieben Terminen an einem Tag. Los geht es um 9 Uhr, der späteste Termin für die rund 30-minütige Zeremonie ist um 12 Uhr. Auch samstags sind Trauungen möglich, hier fallen jedoch 125 Euro extra an.

Auch in der Kemenate auf Schloss Burg kann geheiratet werden - in ritterlichem Ambiente. Hier finden Trauungen von April bis Dezember freitags zwischen 10 und 13 Uhr statt. Das Standesamt erhebt hier eine zusätzliche Gebühr von 200 Euro.

Wer sich das Ja-Wort an einem außergewöhnlichen Ort geben möchte, kann sich damit ebenfalls an das Standesamt wenden. Das bietet seit rund zwei Jahren auch "Außerhaus-Trauungen" an. Den Ort kann sich das Paar hierbei selbst aussuchen. "Es fanden schon einige Trauungen im Haus Rüdenstein, auf Schloss Grünewald oder auch im Balkhauser Kotten statt." Auch das Kaffeehaus in Gräfrath, die Scheider Mühle und die Wipperaue zählen zu beliebten Locations. Die Außerhaus-Trauungen sind mit einer zusätzlichen Gebühr von 300 Euro verbunden und nur an einigen ausgewählten Terminen (hauptsächlich freitags und samstags) möglich. Hinzu kommen jeweils mögliche Raummieten.

Bei den eigens ausgewählten Orten sind die Paare in ihrer Wahl recht frei. Voraussetzung ist allerdings, dass die Trauungen in einem würdevollen, der Bedeutung der Ehe entsprechenden Rahmen erfolgen müssen (Kriterien siehe Homepage). "Nach der Anfrage des Paares schaut sich der Chef den Ort an", erklärt Hammacher. Dass eine Location abgelehnt wurde, kam noch nicht vor.

Quelle: RP