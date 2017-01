Solingen: Bergischer Schwabe Franz Haug wird 75

Der Alt-Oberbürgermeister setzte unter anderem mit der Regionale 2006 viele Akzente für Solingen. Von Martin Oberpriller

Inzwischen ist es 47 Jahre her, dass Franz Haug nach Solingen kam. Die Liebe hatte den jungen Rechtsanwalt seinerzeit in die hiesigen Breiten verschlagen. Wobei Haug, der im Schwäbischen geboren wurde und aufwuchs, schon lange ein bekennender Bergischer ist - und noch dazu jemand, der seine neue Heimat wie kaum sonst jemand prägte.

Am heutigen Mittwoch feiert der Solinger Alt-Oberbürgermeister seinen 75. Geburtstag. In den Jahren von 1999 bis 2009 stand der Christdemokrat als erster direkt gewählter OB an der Spitze der Stadt. Eine Zeit, in der Solingen auch dank des Einsatzes sowie Engagements von Franz Haug maßgebliche Weichen für die Zukunft stellte. So gelang es beispielsweise, über die Regionale 2006 zahlreiche Projekte wie zum Beispiel den Südpark zu verwirklichen, die das Bild der Klingenstadt bis heute nachhaltig prägten.

Dabei setzte sich Franz Haug auch nach seinem Ausscheiden aus dem Oberbürgermeister-Amt weiter für Solingen ein - unter anderem im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit in der Region, die Haug schon zuvor als einer der Väter der Bergischen Entwicklungsagentur, der gemeinsamen Feuerwehrleitstelle von Solingen und Wuppertal sowie der Bergischen Volkshochschule vorangetrieben hatte.

"In seiner Amtszeit hat Franz Haug unsere Stadt ganz entscheidend geprägt", sagte der Sprecher der Solinger CDU, Rafael Sarlak, gestern. So habe seine "Weitsicht bedeutsame Chancen eröffnet, von denen wir bis heute profitieren", so Sarlak.

Quelle: RP