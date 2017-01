Solingen: Bewohner lassen sich nicht abschrecken

Trotz der Olbo-Park-Bauruine anstelle des geplanten O-Quartiers loben künftige Bewohner die Vorzüge des Standorts. Von Alexander Riedel

Geärgert hätten sie sich zwischenzeitig schon, gibt Sabine Volkers zu. "Aber letztlich können wir es sowieso nicht ändern und lassen einfach alles auf uns zu kommen." Seit zwei Jahren steht fest, dass die heute 52-Jährige und ihr Ehemann Reinhold (63) im Olbo-Park ein neues Zuhause finden - und diese Entscheidung bereuen sie trotz der immer noch ungeklärten Situation um das seit langem geplante Einkaufszentrum zwischen Heiligenstock und Aachener Straße nicht. "Unsere Beweggründe, dorthin zu ziehen, waren andere", stellt Sabine Volkers klar.

Die Familie wohnt derzeit noch in Aufderhöhe zur Miete. Nachdem auch das letzte der drei Kinder das Elternhaus verlassen hatte, suchten die Volkers eine Wohnung für zwei Personen in zentraler Lage - und wurden im Herzen von Ohligs fündig. "Hier haben wir die Einkaufsmöglichkeiten, und auch die Bahn ist in der Nähe", erklärt Sabine Volkers, die in Wuppertal arbeitet.

Das Einzige, was derzeit eben fehle, sei ein Lebensmittel-Vollsortimenter. "Früher habe ich oft im Globus eingekauft", sagt Volkers. In der Regel mache sie die notwendigen Besorgungen auf dem Heimweg von der Arbeit. Ein Einkaufszentrum vor der Haustür sei dagegen kein Muss: "Das wäre ganz nett, aber im Grunde bin ich gar nicht der Typ, der in solchen Zentren shoppen geht." Der Idee, auch den Teil des Olbo-Geländes, auf dem eigentlich schon 2014 das O-Quartier hätte eröffnet werden sollen, für Wohnbebauung zu nutzen, steht sie durchaus aufgeschlossen gegenüber.

Die ersten neuen Nachbarn lernten die Volkers bereits im Rahmen einer informellen Eigentümerversammlung kennen, darunter viele Menschen in ihrer zweiten Lebenshälfte. Und bei aller Unzufriedenheit der Anwohner mit der Situation wenige Meter vom Marktplatz entfernt und auch der Sorgen, welche Folgen die Hängepartie für den eigentlich boomenden Stadtteil haben könnte - auf die Nachfrage nach den Wohnungen der von "plan 8" realisierten Anlage wirkt sich das alles nicht aus: Alle 86 Wohneinheiten sind verkauft. Vom Schuttberg, den die Bayreuther Gesellschaft Graf von Thun und Hohenstein Veit partout nicht wegräumen will, ließen sich weder Eigentümer auf der Suche nach einer Kapitalanlage noch ihre Mieter abschrecken, betont auch "plan 8"-Geschäftsführer Gerd Fischer. Die Vorteile der Lage, wie die kurzen Wege und die Nähe zur nach wie vor attraktiven Fußgängerzone, scheinen zu überwiegen.

Die ersten Bewohner des Olbo-Parks sind bereits im Haus 4 an der Ecke Aachener / Kärntener Straße eingezogen, während an anderen Gebäuden noch letzte Arbeiten stattfinden. Bei den Volkers soll es im Frühling so weit sein. Der direkte Blick vom Balkon auf das viel diskutierte Trümmerfeld wird ihnen von ihrer Wohnung aus zwar erspart bleiben. Dennoch stellt Sabine Volkers klar: "Selbstverständlich darf es im Kern von Ohligs nicht länger so eine Ruine geben".

