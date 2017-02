Solingen: Birkerbad soll zu Bio-Supermarkt werden

Im Planungsausschuss stellt die Stadt heute das Vorhaben einer Immobilienfirma vor. Die Entwicklung ist weit gediehen. Eine Bauvoranfrage soll folgen. Neben dem Supermarkt könnten ein Kiosk und ein Bistro in das alte Bad einziehen. Von Martin Oberpriller

Es ist eine der größten unerledigten "Baustellen" in der Stadt. Seit nunmehr fast sechs Jahren steht das alte Hallenbad an der Birkerstraße am Südrand der Solinger City leer. Doch jetzt könnte nach Jahren des Stillstands endlich sprichwörtliche Bewegung in die Angelegenheit kommen. Denn wenn die Mitglieder des städtischen Planungsausschusses heute Abend im kleinen Saal des Theater und Konzerthauses zusammentreffen, wird ihnen die Verwaltung im nicht öffentlichen Teil der Sitzung neue Pläne für die im Jahr 1903 errichtete Schwimmhalle präsentieren.

Nach Informationen unserer Redaktion gibt es ernsthafte Überlegungen, im Birkerbad in Zukunft einen großen Bio-Supermarkt anzusiedeln. Wie es am Wochenende aus Kreisen des Stadtrats hieß, befinden sich die zuständigen Stellen im Rathaus bereits seit geraumer Zeit in Verhandlungen mit einer Immobilienfirma, die ihrerseits einen Betreiber von eben solchen Supermärkten für das Bad gewinnen konnte.

Tatsächlich sind die Gespräche inzwischen so weit gediehen, dass eine Bauvoranfrage gestellt werden soll. Durch diese würde der Investor in die Lage versetzt, die Realisierungsmöglichkeiten seines Vorhabens genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn immerhin steht der Bau gegenüber der Eissporthalle, in dem Generationen von Solinger Schwimmern früher ihre Bahnen zogen, unter Denkmalschutz - was eine moderne Nutzung des Hauses mit der markanten Backsteinfassade naturgemäß nicht einfacher macht.

So zerschlugen sich in der Vergangenheit immer wieder Pläne, Leben in das alte Gebäude zurückzubringen. Einmal erwies sich beispielsweise das Vorhaben, Wohnungen in dem historischen Hallenbad einzurichten, als unrealistisch. Dann liefen Überlegungen für eine innerstädtische Jugendherberge ins Leere. Und selbst die Umwandlung in eine Moschee war eine Zeit lang im Jahr 2013 im Gespräch, ehe sich auch diese Idee am Ende in Luft auflöste.

Lange schien das Birkerbad also eine architektonisch reizvolle, jedoch unverkäufliche Investitionsruine zu sein - ehe schließlich der eingangs erwähnte Immobilienentwickler aus dem Großraum Köln auf die einstige Solinger Badeanstalt aufmerksam wurde. Dem Vernehmen nach kam ein erster Kontakt zwischen dem potenziellen Investor sowie der Stadt im Jahresverlauf 2015 zustande, so dass im zurückliegenden Frühjahr zunächst ein Options-Kaufvertrag geschlossen wurde.

Dieser Kontrakt räumte dem Interessenten bis Mitte 2017 die Möglichkeit ein, in Abstimmung mit dem städtischen Planungsamt beziehungsweise mit der Denkmalschutzbehörde ein Konzept für das Birkerbad zu entwickeln - was zuletzt offenbar gelang. So sehen die in der Vorlage für den Planungsausschuss heute Abend beschriebenen Nutzungen neben dem Bio-Supermarkt überdies einen Kiosk und ein Bistro vor.

In der Politik wird die neue Entwicklung begrüßt. Es sei dringend nötig, dass der "Dornröschenschlaf dieses zentral gelegenen Schmuckstücks" überwunden werde, waren sich Vertreter verschiedener Fraktionen am Samstag und Sonntag einig. Gleichwohl bestehen bis auf Weiteres auch noch Zweifel. "Man wird sehen, inwieweit die neuen Planungen tragfähig sind", hieß es etwa. Denn immerhin seien die Handlungsoptionen angesichts der bestehenden Grenzen, die der Denkmalschutz nun einmal auferlege, für den Immobilienentwickler genauso wie für seine Partner limitiert.

