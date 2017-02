Solingen: BMW-Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Eine wilde Verfolgungsfahrt hat am späten Mittwochabend die Polizei in Atem gehalten und zu teilweise gefährlichen Situationen auch für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer geführt.

Wie die Polizei am Donnerstag meldete, wollten zwei Beamte gegen 22.50 Uhr einen BMW und seine Insassen am Hofgerichtsweg kontrollieren. Doch dazu kam es zunächst nicht. Denn statt der Aufforderung der Polizisten nachzukommen, gab der Fahrer des Autos plötzlich Gas und raste mit hoher Geschwindigkeit davon. Zwar nahm die Polizei umgehend die Verfolgung auf - allerdings dauerte es zunächst noch, bis die Beamten den Fahrer schließlich stoppen konnten. Denn dieser ging ein großes Risiko ein und ignorierte mehrfach rote Ampeln, ehe es den Polizisten gelang, das Fahrzeug an der Schnepperter Straße anzuhalten.

Im Anschluss zeigte sich dann schnell, weswegen sich der BMW-Fahrer der Kontrolle zu entziehen versucht hatte. Gegen den 26-Jährigen lag nämlich ein Haftbefehl vor. Zudem stand er unter dem Einfluss von Drogen und hatte keinen Führerschein. Nach seiner Festnahme und dem Transport zur Polizeiwache musste er eine Blutprobe abgeben. Seine beiden Beifahrer, ein 20-jähriger Mann sowie eine 26-jährige Frau, wurden im Anschluss aus der Wache entlassen. Den polizeibekannten BMW-Fahrer erwartet jetzt hingegen ein weiteres Ermittlungsverfahren.

