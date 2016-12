Solingen: Brutalität hat den Chefarzt erschüttert

Thomas Standl behandelte einen 24-Jährigen, der von Schlägern massiv verletzt wurde. Der Mann ist nun in der Reha. Von Gökçen Stenzel

Inzwischen konnte Karel (Name geändert) das Klinikum Solingen wieder verlassen. Nachdem der 24-jährige Mann aus Hilden Anfang November in der Nachbarstadt Opfer einer besonders brutalen Attacke geworden war, hatte Karel im größten Krankenhaus der Klingenstadt bei einer lebensrettenden Operation seine Schädeldecke wieder eingesetzt bekommen - und nun ist er auf dem Weg der Besserung.

"Er hat sich gut erholt und konnte unser Haus verlassen", sagt Klinikum-Sprecherin Karin Morawietz. Der 24-Jährige befindet sich nun in einer Rehaklinik - wobei bis auf Weiteres unklar ist, ob der junge Mann nach der Attacke durch zwei Schläger jemals wieder richtig gesund wird. Inwieweit Karel bleibende Schäden behält, wird sich erst in einem halben Jahr zeigen.

Rückblende: Im November hatten ihm die Ärzte am Städtischen Klinikum Solingen den Kopf geöffnet, ein kreisrundes Stück aus der Decke entfernt und für eine Übergangszeit in seine Bauchhaut eingenäht, damit es versorgt bleibt und nicht abstirbt. Dann hatten Professor Thomas Standl und sein Team das überschüssige Blut zwischen Hirn und Schädelwand abgesaugt, das bei der Quetschung entstanden war, den Kopf mit Haut geschlossen und gewartet - darauf, dass Karels Gehirn wieder abschwillt. Diese Operation gelang schließlich, der junge Mann war über den Berg.

Soll heißen: "Lebensgefahr bestand nach der Operation nicht mehr. Aber er wird mindestens Merk- und Gedächtnisstörungen zurückbehalten", sagte der Chefarzt der Anästhesie und operativen Intensivmedizin am Klinikum, das als überregionales Traumazentrum auf die Versorgung von Schwerstverletzten spezialisiert ist, nach dem Eingriff. Der Patient lag weiter auf der Intensivstation, aber nicht mehr im künstlichen Koma. Koma und ein extremes Herunterkühlen des Körpers dürften ihm das Leben gerettet haben, wochenlang galt sein Zustand als "hochkritisch".

Erst die kommenden Monate werden aber zeigen, ob Karel nicht sprachbehindert oder halbseitig gelähmt bleibt: "Der Vorgang ist, als ob eine Bombe in einer Schaltzentrale gezündet worden wäre und wir noch nicht absehen können, was alles beschädigt ist", zog Standl seinerzeit einen Vergleich.

Anfang November hatten zwei Männer den Hildener nachts in der Solinger Nachbarstadt angegriffen, ihn geschlagen und auf ihn eingetreten, als er am Boden lag. Und zwar mit Stiefelabsätzen auf den Kopf und in das Gesicht. Die Tritte waren so massiv, dass sie ihrem Opfer einen Schädelbruch und Hirnquetschungen zufügten, von denen der Arzt sagt, dass sie bei einem älteren Mann unweigerlich zum Tod geführt hätten.

Zudem haben sich die Behandlungsmöglichkeiten der Mediziner verbessert: Noch vor zehn Jahren wäre nämlich auch der junge, fitte Karel an den schwerwiegenden Folgen dieser Tritte gestorben. "Diese unfassbare Brutalität erschüttert mich sehr", so Prof. Standl nach der Operation.

Die Polizei erhielt im Zuge der Ermittlungen einige recht ernstzunehmende Hinweise auf die Täter. So wurden die zwei Männer unter anderem als etwa 18 bis 30 Jahre alt beschrieben. Wie die zuständige Kreispolizeibehörde Mettmann gestern auf Anfrage unserer Reaktion mitteilte, wurden die bei der Fahndung nach den Tätern angelegten Akten zwischenzeitlich zur weiteren Bearbeitung an die zuständige Staatsanwaltschaft Düsseldorf´geschickt.

Quelle: RP