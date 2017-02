Solingen: Busse fahren bis etwa Mitte März Umleitungen

Im Rahmen des städtischen Deckenprogramms ist die Felder Straße seit dem gestrigen Dienstag für einige Zeit zu einer Einbahnstraße geworden. Darauf haben jetzt noch einmal die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Solingen hingewiesen. Aus diesem Grund sind die Busse der Linie 695 sowie des Nachtexpresses 23 bis etwa Mitte März gezwungen, in Richtung Meigen eine Umleitung zu fahren. Die Haltestelle Theodor-Heuss-Schule entfällt während der Straßenarbeiten.

Statt an der Schützenstraße in die Felder Straße einzubiegen, fahren die Busse fortan bis zur Kreuzung Werwolf, biegen danach rechts ab in die Schwertstraße, fahren in der Senke rechts ab in die Dorper Straße und durch den Tunnel der Korkenziehertrasse hindurch. danach geht es über die Kreuzung Felder Straße hinweg bis zur Haltestelle Klingenstraße. Von dort folgen die Wagen dann dem bekannten Linienweg. In Richtung Graf-Wilhelm-Platz befahren die Busse der beiden Linien dagegen ihren gfanz normalen Linienweg.

(red)