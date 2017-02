später lesen Solingen Café Gloria - die Erfolgsgeschichte geht weiter Teilen

Twittern





2017-02-13T20:31+0100 2017-02-15T12:35+0100

Das Café Gloria im Gebäude der Stadtkirche am Fronhof hat seit gestern geschlossen. "Es wird aber am Rosenmontag mit neuer Leitung wieder eröffnen", verspricht Pfarrerin Jutta Degen. Die bisherigen Leiterinnen des Cafés, Gabi und Tina Quittmann, hätten in den vergangenen Jahren eine "ausgezeichnete Arbeit" geleistet. Aber zwischenzeitlich sei ihnen die Bewirtschaftung des Cafés zuviel geworden. Sie hätten sich deshalb entschlossen, es in neue Hände zu geben, sagt die Pfarrerin. Von Stefan Prinz