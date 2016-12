Solingen: Conrads rechnet mit Lastminute-Ansturm

Welche Tannenbäume besonders gefragt sind und wie man sie vor schnellem Nadeln schützen kann, erklärt Landwirt Robert Conrads. Von Alexander Riedel

In vielen Haushalten steht der Weihnachtsbaum bereits in den Wohnzimmern und wartet darauf, festlich geschmückt zu werden. "Die größte Nachfrage erleben wir in der Regel am vierten Adventswochenende", berichtet Robert Conrads, der seit dem Nikolaustag die Bäume aus dem eigenen Bestand verkauft. Doch die letzten Kunden werden ihm erfahrungsgemäß morgen zwischen 9 und 12 Uhr einen Besuch an der Lacher Straße 93 abstatten, um preislich reduzierte Bäume zu ergattern, deren Wuchs vielleicht nicht immer allen Schönheitsidealen entspricht.

"Insgesamt ist der Absatz wie im Vorjahr", sagt Conrads, der bereits zum ersten Advent damit begann, Firmen mit Dekobäumen zu beliefern. Am beliebtesten ist weiterhin die Nordmanntanne. Sie macht auf dem Widderter Hof 60 Prozent aller verkauften Christbäume aus, gefolgt von der Blaufichte (30 Prozent). Hinzu kommen noch die Kolorado-Tanne, Rotfichte und Korktanne. Letztere hat Conrads seit acht Jahren im Angebot. "Ihr Vorteil ist, dass sie der Nordmanntanne ein wenig ähnelt mit ihren weichen Nadeln", erklärt der Fachmann.

Damit die Tannen den Kunden in ihren Wohnzimmern an den Feiertagen einen besonders schönen Anblick gewähren und dabei dennoch nicht zu viel Platz nehmen, wendet er bereits im Vorfeld einige kleine Tricks an, etwa bei der Nordmanntanne: "Ich beschneide sie früher seitlich, damit die Bäume nicht zu breit werden." Um zu verhindern, dass den immergrünen Gewächsen über die Feiertage allzu rasch die Nadeln ausgehen und den Fußböden übersäen, gibt es einige einfache Regeln: "Sie sollten nicht in der Nähe der Heizung oder am Kamin stehen", stellt Conrads klar. "Denn dadurch trocknen die Nadeln natürlich zu schnell aus." Überdies empfiehlt der Landwirt, die Bäume schnell in einen Eimer Wasser zu setzen und etwa ein bis zwei Tage vor dem Aufstellen aus dem Netz zu befreien. Auch auf den ausreichenden Wasservorrat im Ständer sollten die Nutzer achten, um den Baum weiter versorgen zu können. Einen wesentlichen Beitrag zur längeren Haltbarkeit leistet Conrads selbst: "Ich schlage die Bäume immer sehr spät, einige zum Beispiel erst gestern."

Andere Tipps verschiedener Händler lauten, den Baum am Tag vor dem Aufstellen in einer mäßig kühlen Umgebung zu lagern, um ihn langsam an die warmen Temperaturen in beheizten Räumen zu gewöhnen und ihn vorher noch einmal am Fuß anzuschneiden. Auch das gelegentliche Benetzen der Zweige kann demnach Sinn machen. Von der Verwendung chemischer Zusätze wie Glycerin raten Experten hingegen ab. Den Tannen und Fichten, die es schließlich doch nicht mehr in die Häuser der Feiernden geschafft haben, bleibt übrigens der wenig festliche Weg zum Schredder. "Oder sie werden von Pferdebesitzern abgeholt", berichtet Conrads.

Quelle: RP