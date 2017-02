Solingen: Das Handwerk sucht Nachwuchs

Zweites Bewerberdating am 20. und 22. Februar mit über 100 Lehrstellen.

Das Handwerk sucht Auszubildende. Von daher lädt die Kreishandwerkerschaft Solingen-Wuppertal nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr nun erneut zum Bewerberdating ein. Zunächst am Montag, 20. Februar, 17 bis 19 Uhr, in die Räume der Kreishandwerkerschaft an der Heinestraße 5 in der Solinger Innenstadt. Zwei Tage später, Mittwoch, 22. Februar, können sich Jugendliche über Ausbildungsstellen am Hofkamp 148 in Wuppertal informieren. "Es stehen über 100 freie Ausbildungsstellen zur Verfügung", sagt der Leiter der Berufsausbildungsabteilung der Kreishandwerkerschaft, Sascha Bomann. Kooperationspartner des zweiten Bewerberdatings der Kreishandwerkerschaft sind die Agentur für Arbeit und die Jobcenter. "Es besteht bei beiden Terminen die Möglichkeit, direkt mit Ausbildungsbetrieben in Kontakt zu kommen", sagt Sascha Bomann.

222 Bewerber hatten diese Gelegenheit im vergangenen Jahr genutzt, auch in diesem Jahr ist es das Ziel, Bewerber und freie Ausbildungsplätze zusammen zu bringen. In der Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft an der Heinestraße gibt es am 20. Februar Ausbildungsangebote für folgende Handwerksberufe, jeweils für Jungen und Mädchen: Graveur, Kfz-Mechatroniker, Metallbauer, Elektroniker, Friseur, Tischler, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Informationselektroniker, Fotograf, Zimmerer, Wärme-, Kälte-, Schallschutzisolierer, Stuckateur, Straßenbauer, Maurer, Kanalbauer, Holz- und Bautenschützer, Fliesen, Platten- und Mosaikleger, Estrichleger, Stahl- und Betonbauer, Dachdecker und Maler- und Lackierer.

In Wuppertal sind am 22. Februar beim Bewerberdating unter anderem auch Vertreter von Betrieben vor Ort, die eine Ausbildung zum Kaufmann/frau für Büromanagement anbieten sowie Fachinformatiker (plus duales Studium), Fachkraft für Abwassertechnik, Fachkraft im Fahrbetrieb, Augenoptiker, Feinwerkmechaniker, Garten- und Landschaftsbauer, Orthopädieschuhmacher und Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk.

(uwv)