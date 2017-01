Kati Schön & Andreas Jansing: Das Theater soll ein Haus für alles sein

Die Mitarbeiter vom städtischen Kulturmanagement sprechen über die Aufwertung des Theater und Konzerthauses, Event-Ausstellungen und die Bedeutung des Stadtmarketings. Die Verkaufszahlen konnten gesteigert werden.

Sie waren kürzlich bei der Best of Events-Messe in Dortmund zu Gast - mit einem konkreten Ziel oder eher zur allgemeinen Inspiration?

Schön Beides. Wir suchten noch alternative Attraktionen für unsere Veranstaltung zum Tanz in den Mai im Theater. Im vergangenen Jahr hatten wir zum Beispiel einen Fotoautomaten für die Gäste, der sehr gut ankam. Generell versuchen wir immer, auf dem Laufenden zu bleiben, uns anzusehen, wie man den Saal attraktiv gestalten kann, und sammeln Infos zu Bereichen wie Dekoration, Beleuchtung, Catering, aber auch über Künstler.

Jansing Wichtig ist uns auch der Austausch mit anderen Theatern, die uns Hinweise geben können, worauf wir besonders achten müssen.

Wie oft besuchen sind Sie denn derartige Messen?

Jansing Wir fahren jährlich zur Best of Events Messe. Hans Knopper (Leiter des Kulturmanagements, die Redaktion) war gerade auf der Internationalen Kulturbörse in Freiburg. Interessant sind für unser Haus auch der Inthega-Theatermarkt von der Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen sowie für unsere Technik die Prolight + Sound-Messe in Frankfurt.

Schön Wir würden gern in naher Zukunft auch selbst als Aussteller bei der Best of Events Messe auftreten.

Gibt es Events, die aufgrund derzeitiger Bedingungen am Theater nicht umsetzbar sind?

Jansing Ja. Es gibt zum Beispiel Veranstalter, die vorgeben, dass im Hinblick auf gehbehinderte Teilnehmer ein Aufzug da sein muss und die uns zuletzt wegen des Fehlens eines solchen absagen mussten. Wir werden unseren Aufzug in Kürze in Betrieb nehmen. Auf andere Faktoren haben wir natürlich keinen Einfluss, etwa die Hotelkapazitäten in der Umgebung. Die reichen einfach nicht aus, um bei uns etwa einen Kongress mit 500 möglichen Übernachtungsgästen durchzuführen.

Schön Aus diesem Grund macht es uns Hoffnung, dass in Ohligs am Bahnhof ein neues Hotel entstehen wird - gerade vor dem Hintergrund, dass viele Hotels bei uns ausgebucht sind, wenn in Düsseldorf Messen stattfinden.

Welches Image vom Theater und Konzerthaus wollen Sie nach außen tragen?

Jansing Wir wollen uns als eines der führenden Häuser im Bergischen Land noch stärker der Öffentlichkeit präsentieren. Das Theater und Konzerthaus ist gewissermaßen ein Zwitter, als Veranstalter und Vermieter. Bei uns finden Events vom Abiball bis zur großen Firmenveranstaltung statt.

Schön Wir wollen zeigen, dass man bei uns alles aus einer Hand bekommt: von der hochwertigen Technik und den Fachleuten über den Catering-Partner bis zum Eventmanagement. Wichtig ist dabei auch, Solingen insgesamt attraktiv zu zeigen. Es wäre großartig, wenn sich eines Tages die Stadt im Rahmen ihres Marketings auch mit dem Theater und Konzerthaus und anderen Einrichtungen, wie etwa Schloss Burg, auf der Touristikmesse ITB in Berlin als ergänzender Aussteller präsentieren könnte.

Jansing Wir müssen verschiedene Kräfte in Solingen bündeln und den Gästen ein Rundum-Sorglos-Paket anbieten - dazu kann auch ein Rahmenprogramm in der Stadt gehören.

Welche Wirkung erhoffen Sie sich von der Aufwertung des Theaterumfeldes?

Jansing Die gesamte Maßnahme mitsamt der Verbindung zur anderen Seite der Konrad-Adenauer-Straße ist für uns natürlich sehr positiv. Aber wir haben auch das Erscheinungsbild unserer Räume zuletzt in ersten Schritten verbessert - etwa mit dem neuen Teppich im Konzerthaus, den neuen LCD-Bildschirmen oder der Lichtstimmung in den Foyers.

Schön Zudem haben wir schönere Ständer mit Flyern, auf denen wir viele Veranstaltungen gezielt einzeln bewerben.

Wirkt sich all das denn aus?

Jansing Ja, wir haben unsere Vorverkaufszahlen steigern können und bekommen ein besseres Feedback von unseren Besuchern, das bestätigt uns.

Schön Dennoch analysieren wir in unseren Meetings nach jeder Veranstaltung, was wir künftig anders machen müssen. Unser Ziel ist es, uns von Tag zu Tag zu verbessern.

ALEXANDER RIEDEL FÜHRTE DAS GESPRÄCH

Quelle: RP