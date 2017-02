Solingen: Der "Zoch" als verspätete Premiere

Schon im vergangenen Jahr hatte Markus Röltgen als Zugleiter die Verantwortung für den Rosenmontagszug. Nach dessen sturmbedingtem Ausfall nimmt der 46-Jährige am 27. Februar nun einen neuen Anlauf. Von Alexander Riedel

So frustriert die Jecken vor Jahresfrist auch darüber gewesen sein mochten, dass der Rosenmontagszug den letztlich eher harmlosen Launen des Wetters zum Opfer fiel - vollends vergebens war die Vorbereitung auf das närrische Großereignis für seinen Cheforganisator nicht: "Da habe ich Erfahrungen gesammelt", sagt Markus Röltgen.

Zum ersten Mal hatte er 2016 die Leitung über den "Zoch" durch Solingens Innenstadt übernommen. In diesem Jahr soll seine Arbeit Früchte tragen: "Wederkapriolen bliewen us gestohlen" lautet in der Klingenstadt bekanntlich das Motto der laufenden Session, die in rund drei Wochen ihren Höhepunkt mit dem traditionellen Rosenmontagszug finden soll. Für diesen gibt es bereits rund 45 Anmeldungen - in etwa so viele wie im Vorjahr. Und weil der Festausschuss Solinger Karneval (FSK) die Anmeldefrist um eine Woche verlängert hat, erwartet Zugleiter Markus Röltgen sogar eine noch größere Beteiligung: "Wir hoffen, dass es am Ende über 50 Gruppen sind."

Seine Arbeit hat bereits im Oktober begonnen: Einladungen an mögliche Teilnehmer mussten verschickt und Gespräche geführt werden. Inzwischen sind die Planungen längst in die heiße Phase eingetreten. "Wir treffen uns mit der Polizei und dem Ordnungsamt zu Vorgesprächen und zur Begehung der Strecke", erklärt der 46-jährige Unternehmer. Neben seiner beruflichen Tätigkeit als Geschäftsführer der Gesellschaft für Brandschutztechnik "Fireproof" mit Sitz in Ohligs arbeitet er die verschiedenen Aufgaben für das Gelingen des Zuges ab. Da sind Termine mit den Helfern abzustimmen, organisatorische Fragen mit Verkehrskadetten und Feuerwehr zu klären und schließlich auch die Dixie-Toiletten für die erhofften Besuchermassen aufzustellen.

"Den Zug werde ich anführen", blickt Röltgen auf den 27. Februar voraus. Zu seinen zahlreichen Begleitern gehört dabei auch die lila-weiße Fußgruppe, die er selbst einst ins Leben gerufen hatte: die Tanzgarde Himmelsfunken mit Röltgens Ehefrau Sabrina an der Spitze und Tochter Vanessa als ihrer Stellvertreterin. Letztere hatte überhaupt erst den Karnevalisten in ihm geweckt: "Sie tanzt seit elf Jahren als Mariechen, und wir haben sie natürlich begleitet", erzählt Markus Röltgen. "Irgendwann ist man eben da reingerutscht." Heute betreue seine Tochter die "Minis" bei den 2008 gegründeten Himmelsfunken.

Inzwischen kann Markus Röltgen mehrere närrische Orden sein Eigen nennen und kommt in der Welt des organisierten Frohsinns viel herum: Rund 30 Karnevalsveranstaltungen, vom Ordenskommers bis zur Sitzung, besucht er als Repräsentant des Festausschusses. Dessen Präsident Joachim Junker hatte den 46-Jährigen vor zwei Jahren für den Posten des Zugleiters vorgeschlagen. "Er sagte zu mir, Du leitest einen Handwerksbetrieb, Du kannst das machen", berichtet Röltgen, der auch auf die Unterstützung aus dem Vorstandsteam des Festausschusses bauen kann. Sein Mandat läuft in diesem Frühjahr aus. Ob er sich dann noch einmal zur Wahl stellt, lässt er offen. Im Vordergrund steht schließlich erst einmal der nächste Rosenmontagszug - und der soll stattfinden, wie Röltgen bekräftigt: "Bei gutem Wetter und mit vielen Besuchern".

Quelle: RP