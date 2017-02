Was Nebenan Passiert Aus Dem Bezirk Mitte: Dickenbusch - eine unendliche Geschichte

Die Realisierung der beiden geplanten Kreisverkehre im Kreuzungsbereich Kölner Straße, Katternberger Straße und Friedrichstraße ist nicht abzusehen. Dagegen wird die Grünanlage Dickenbusch jetzt gepflegt. Von Uwe Vetter

Der Grundförderantrag für die beiden Kreisverkehre mit einem Durchmesser von 28 beziehungsweise 32 Metern an der Kölner Straße / Katternberger Straße / Friedrichstraße wurde bereits vor Jahren gestellt. Und mit Eröffnung des Einkaufszentrums Hofgarten im Herbst 2013 sollten die beiden Kreisverkehre am Dickenbusch und damit eine neue Verkehrsführung längst realisiert sein. Anträge für Fördergelder wurden von der Stadt zwar fristgerecht gestellt. Bei kalkulierten Bauausgaben in Höhe von rund 2,03 Millionen Euro waren Fördermittel in Höhe von 1,23 Millionen Euro von der Stadt veranschlagt worden.

Doch das Solinger Projekt, das 2013 nach langem Hin und Her und zum Teil hitzigen Diskussionen auf Vorschlag der CDU in einem doppelten Kreisverkehr mündete, fand bei der Düsseldorfer Bezirksregierung bislang keine Zustimmung. Das wird wohl auch weiter so bleiben. "Der Schwerpunkt der Fördergelder geht in die grundhafte Erneuerung von Straßen", sagt Stadtdirektor Hartmut Hoferichter. Von daher sei das Dickenbusch-Projekt bislang nicht zum Zuge gekommen. Lediglich Straßen, die kurz vor dem Aus sind, werden laut Hartmut Hoferichter bevorzugt in die Straßenbauprogramme mit entsprechenden Fördergeldern aufgenommen. Auf den Dickenbusch trifft dieses Kriterium nicht zu, hier handelt es sich um eine "verkehrstechnische Verbesserung".

Von daher ist der Zug für Solingen und die beiden Kreisverkehr am Dickenbusch auch in diesem Jahr abgefahren. "Wir werden uns mit dem Projekt im Herbst erneut bewerben", sagt der Stadtdirektor. Große Hoffnung, dass sich die Förderkriterien ändern und die Kreisverkehre womöglich 2018 oder 2019 von der Bezirksregierung unterstützt werden, hat Hartmut Hoferichter gleichwohl nicht. "Aber unsere Unterlagen liegen weiter vor", ergänzt er.

Hansjörg Schweikhart, Sprecher der CDU in der Bezirksvertretung Mitte, bedauert diese Entwicklung. "Wir hätten die Kreisverkehre längst haben können. Jetzt sind sie für die nächsten zehn Jahre nicht realisierbar", schätzt Schweikhart und ergänzt: "Verbockt haben das SPD und Grüne". Denn die, beziehungsweise die damalige sogenannte "Gestaltungsmehrheit" im Stadtrat, hatte sich von den Kreisverkehren verabschiedet und die erforderlichen Investitionskosten für die Kreisverkehre auf das Jahr 2015 verschoben.

Froh ist Hansjörg Schweikhart jetzt aber, dass zumindest der kleine Park Dickenbusch zurückgeholt wird. Der soll nun wieder ansehnlich gestaltet werden, nachdem sich Wildwuchs breitmachte und sogar Absperrgitter aufgestellt werden mussten.

Dr. Klaus Strehlau, Leiter des Stadtdienstes Natur und Umwelt, berichtete den Bezirksvertretern in deren jüngster Sitzung im Rathaus, dass 6000 Euro im Haushalt bereitgestellt worden sind, mit denen kleinere Pflegearbeiten durchgeführt werden können. Auch drei Bänke werden aufgestellt.

"Die südliche Treppe wird freigeschnitten. Dann kann man auch sehen, in welchem Zustand sie sich befindet", sagte Klaus Strehlau. Er kündigte an, dass voraussichtlich Ende März der Park Dickenbusch wieder frei zu begehen ist.

Quelle: RP