später lesen Top-Tipp "Die kleine Meerjungfrau" als Musical FOTO: Theater Liberi FOTO: Theater Liberi Teilen

Twittern







Deutschlandweit entführen die Familienmusical-Produktionen des Theater Liberi alljährlich in der kalten Jahreszeit ihr Publikum in fantasievolle Märchenwelten. In dieser Spielzeit bringt das Tournee-Theater am 7. Januar mit "Die kleine Meerjungfrau - das Musical" erstmals das Live-Erlebnis nach Solingen. Frei nach Hans Christian Andersen steht und singt eine bezaubernd selbstbewusste Meerjungfrau auf der Bühne, die nicht zögert, ihr Schicksal mutig in die Hand zu nehmen. Geboten wird ein klassischer Märchenstoff als kindgerechte Unterhaltung - empfohlen für alle Musical-Fans ab vier Jahren.