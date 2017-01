Fußball: Die Pause ist beendet: Sahin Sezer ist zurück

Vier Testspiele in der Vorbereitung terminiert

Die Winterpause endet für den VfB Solingen am 28. Januar mit der Teilnahme an einem Hallenturnier in Remscheid. Das erste Testspiel bestreitet die Mannschaft von Sahin Sezer am 7. Februar beim VfL Leverkusen.

Weitere Vorbereitungsspiele: SV Wermelskirchen (12. Februar), TSV Beyenburg (21. Februar), FC Leverkusen (26. Februar).

Das erste Meisterschaftsspiel im neuen Jahr bestreiten die Baverter am 5. März beim SV DITIB.