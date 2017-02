Solingen: Die richtige Spur für Menschen und Lkw

Schauf GmbH, Spezialist für Anzeige- und Leit- systeme aus Landwehr, richtet sich neu aus - mit einem Schwergewicht bei der Software. Von Fred Lothar Melchior

29:25 für den BHC: Als die "Löwen" nach dem Abstiegskrimi am Samstag als Sieger vom Platz gingen, hatte die Anzeigetafel zeitweise sogar einen Fünf-Tore-Vorsprung gemeldet. Eine Tafel, die wie ihre Schwestern in der Eissporthalle und der Jahnkampfbahn aus Solinger Fertigung kommt. Technik und Software lieferte die Schauf GmbH in Landwehr, Spezialist für Anzeige- und Leitsysteme.

"Schauf ist unsere kleinste Gesellschaft, aber wir haben eine Menge mit ihr vor", sagt Matthias Wierling, Vorstand der Wuppertaler Frowein & Co Beteiligungs AG. Sie besitzt, meistens zu 100 Prozent, noch drei weitere Unternehmen in Deutschland - Produzenten von Bandmetall-Transportanlagen, Spezialwerkzeugen und Operationsleuchten (Medizintechnik).

Die 1982 in Gruiten gegründete Schauf GmbH gehört der Muttergesellschaft seit 2006. Fünf Jahre später zog das Unternehmen nach Solingen. "Hier in Landwehr haben wir Büros und Produktion an einem Ort und die A 3 vor der Tür", erläutert Matthias Wierling. Am Jahresanfang hat er selbst die Geschäftsführung der Solinger Tochter übernommen, um sie neu auszurichten.

"Tendenziell rückläufige" Bereiche wie Zeitsysteme sollen eine kleinere Rolle spielen, Sparten wie Personenaufruf-Anlagen und Lkw-Leitsysteme favorisiert werden. Ein guter Beleg ist das Logistik-Leitsystem, das Schauf gerade für die Privatmolkerei Bechtel entwickelt hat. In Schwarzenfeld in der Oberpfalz werden täglich mehr als eine Million Kilogramm Milch zu Milch- und Käsespezialitäten verarbeitet ("Milbona", "Grünländer").

Bechtel war bereits Kunde der Solinger, steuerte Beschaffung und Absatz unter anderem von Verpackungsmaterial und Zutaten über ein von Schauf erdachtes Konzept. Neu ist die Einbindung der Rohmilch - mit Vorgaben etwa für die Reinigung, für Tests und Wiegepflicht.

Im ERP-System (Enterprise Resource Planning) sind alle nötigen Daten zu Milchproduzenten und Speditionen hinterlegt. "Mit Anmeldung des Lkw-Fahrers durch die Tour-Nummer an zwei Self-Check-In-Terminals werden die Daten aus dem ERP-System mit unserem Logistik-Leitsystem abgeglichen", erklärt Schauf-Vertriebsleiter Branislav Gavric. Danach ordnet das System mit Hilfe von LED-Anzeigen eine Spur zum Abtanken zu.

Was Lkw in die richtige Spur bringt, lässt sich auch in Krankenhäusern (Leitsysteme für Patienten) oder Bürgerbüros einsetzen. "Die Entwicklung bei Schauf geht eindeutig in Richtung Software", sagt Geschäftsführer Matthias Wierling. "Wir verheiraten unsere Software mit SAP. Ich kenne keinen anderen, der das kann." Schauf soll sich "gezielt von den Massenangeboten abgrenzen - ohne karierte Maiglöckchen zu haben".

In den letzten Wochen wurden bereits neue Mitarbeiter eingestellt, auch in Maschinen- und Fuhrpark wird investiert. Eine große Software-Abteilung soll für alle Bereiche des Hauses arbeiten. Außerdem werde es eine "Weiterentwicklung beim Service" geben. Wierling: "Schauf ist ein junges, modernes Unternehmen, das noch viel vorhat und bereits auf viele renommierte Kunden verweisen kann."

Die Auftraggeber kommen nicht nur aus Europa. "Wir liefern gerade Komponenten für ein Projekt in Dubai", nennt der Geschäftsführer ein Beispiel. Eine Gaswarnanzeige für einen chemischen Betrieb gehört ebenfalls zu den jüngeren Aufträgen.

Den Sport verlieren die Mitarbeiter dabei nicht aus dem Blick. Denn bei Eishockey und Basketball, zwei Sportarten, in denen Schauf stark vertreten ist, genügt es nicht, etwa im Audi Dome in München, nur die Zwischen- und Endstände anzuzeigen. Wierling: "Es gibt auch immer wieder Regeländerungen, die wir berücksichtigen müssen."

Eine Regel der Muttergesellschaft, so der Vorstand, wird sich aber nicht ändern: "Wir sind immer auf der Suche nach neuen Beteiligungen."

Quelle: RP